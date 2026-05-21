Zbog incidenta, vlasti su u nekoliko regiona proglasile vazdušnu uzbunu, a podignuti su i NATO borbeni avioni usred sve veće zabrinutosti da Rusija ometa ukrajinske dronove i preusmerava ih ka teritoriji NATO-a, piše "Kijev independent".

Reakcija na treći uzastopni upad

Nacionalne oružane snage Letonije potvrdile su da je u vazdušnom prostoru zemlje otkrivena najmanje jedna bespilotna letelica. Kao odgovor na pretnju, aktivirani su NATO borbeni avioni zaduženi za misije vazdušnog nadzora na Baltiku.

Stanovnici pogođenih područja pozvani su da ostanu u zatvorenim prostorijama i potraže zaklon unutar zgrada, pridržavajući se "pravila dva zida", mere civilne zaštite koja smanjuje izloženost eksplozijama.

Oružane snage su takođe saopštile da su preduzele dodatne korake za zaštitu granice.

- Ojačali smo kapacitete protivvazdušne odbrane na istočnoj granici raspoređivanjem dodatnih jedinica - navodi se u saopštenju.

Sve veći problem za baltičke zemlje

Letonija, baltička država koja deli granicu dugu 283 kilometra sa Rusijom i 173 kilometra sa Belorusijom, nalazi se na istočnom krilu NATO-a, u neposrednoj blizini rata u Ukrajini.

Upadi dronova postali su izuzetno osetljivo pitanje u baltičkim državama nakon što se 7. maja ukrajinski dron srušio na naftno postrojenje u istočnoj Letoniji. Sumnja se da su ga ruske protivmere preusmerile.

Taj incident izazvao je političku krizu zbog koje je letonska premijerka Evika Silina 14. maja podnela ostavku.

Slični incidenti u Estoniji i Litvaniji

Slični događaji nižu se i u susednim zemljama. U Estonijije 18. maja NATO borbeni avion oborio ukrajinski dron nakon što je ušao u estonski vazdušni prostor. Vlasti su i u tom slučaju izrazile sumnju da je Rusija omela sisteme letelice i preusmerila je.

Litvanijaje takođe proglasila vazdušnu uzbunu 20. maja nakon što je sumnjivi dron ušao u njen vazdušni prostor iz Belorusije. To je bilo prvo takvo upozorenje na nacionalnom nivou u toj zemlji.

Nakon tog incidenta, direktor litvanskog Odeljenja za državnu bezbednost Remigijus Bridikis upozorio je da se bezbednosna situacija u zemlji "zateže" usled ponovljenih upada dronova.

Rusija tvrdi da Ukrajina sprema napade iz Letonije, Litvanije i Estonije

Rusija je ponovo iznela već više puta opovrgnute tvrdnje da bi Ukrajina uskoro mogla da iskoristi Letoniju i druge baltičke države kao "odskočnu dasku" za napade na Rusiju, podstičući strahove od moguće eskalacije u regionu, prenosi Gardijan.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova u opširnoj objavi na svom Telegram kanalu navelo je da se ukrajinska vojska, prema podacima njihove spoljne obaveštajne službe, priprema da izvodi udare na Rusiju sa teritorija Estonije, Letonije i Litvanije.

Pritom nisu ponudili nikakve dokaze za svoje tvrdnje. U objavi je navedeno i pet letonskih vojnih baza u kojima se, kako tvrde, nalaze ukrajinski dronovi.

Moskva je takođe kritikovala "naivne" letonske lidere zbog navodnog "pristanka" na takvu operaciju. Međutim, tu tvrdnju više puta su demantovali najviši letonski zvaničnici, uključujući predsednika i premijerku, kao i zvanični Kijev.

- Članstvo u NATO-u neće zaštititi saučesnike terorista od pravedne odmazde - poručilo je rusko ministarstvo, ponovivši pretnje koje su prvi put izrečene ranije ove nedelje na sednici Saveta bezbednosti UN-a.