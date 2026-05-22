To je rekao generalni sekretar NATO-a Mark Rute, istakavši da evropske zemlje moraju da više rade na sopstvenoj bezbednosti.

Na pitanje novinara o iznenadnim najavama o povlačenju određenih kontigenata američkih snaga iz evropskih zemalja, pre svega Nemačke i Poljske, Rute je rekao da "smena snaga koja je uključena u tim najavama nema uticaja na odbrambene planove NATO-a", prenosi Gardijan.

Obraćajući se novinarima na međunarodnoj bezbednosnoj konferenciji GLOBSEC Forum, on je ocenio da se odluka SAD da se više koncentriše na Aziju umesto na Evropu sprovodi "korak po korak na način koji neće smanjiti ukupno odvraćanje i odbranu Alijanse".