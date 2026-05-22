Advokat Sebastijan Fanti, koji zastupa Francuskinju koja je teško povređena u požaru u noćnom klubu u švajcarskom ski centru Kran Montana u novogodišnjoj noći, izjavio je da je sudu u Parizu podneo zahtev za odštetu u ukupnom iznosu od 8,2 miliona evra.

- Želimo dva miliona evra kao kaparu za hitne troškove, a preostali iznos do kraja života mog klijenta - rekao je advokat povređene Francuskinje.

On je kazao da je zahtev za odštetu podnet na osnovu preliminarnog proračuna koji je pripremio stručnjak.

Između ostalog, zahtev se odnosi na nadoknadu štete za povredu fizičkog integriteta Francuskinje i za njen gubitak zarade, kao i na to da će njegova klijentkinja morati da bude zbrinuta do kraja života.

- Francuska će smatrati opštinu i (švajcarski) kanton Vale odgovornim, siguran sam u to - rekao je advokat.

Advokat je naveo da zastupa ukupno 26 žrtava požara u Kran Montani, i njihovih rođaka.