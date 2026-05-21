Slušaj vest

Šef poljske diplomatije Radoslav Šikorski podneo je zahtev Ministarstvu unutrašnjih poslova i administracije da zabrani ulazak u Poljsku izraelskom ministru za nacionalnu bezbednost Itamaru Ben Gviru koji se smejao iživljavanju nad uhapšenim aktivistima humanitarne flote za pomoć Pojasu Gaze.

"Otpravniku poslova izraelske ambasade preneli smo koliko smo ogorčeni zbog hapšenja poljskih državljana. Oslobođeni su i već danas će otići iz Izraela. Ministar Šikorski zatražio je od ministra unutrašnjih poslova Marćina Kjervinjskog da izraelski ministar državne bezbednosti Itamar Ben Gvir dobije zabranu ulaska na teritoriju Poljske", kazao je danas novinarima portparol poljskog Ministarstva spoljnih poslova Maćej Vevjur.

1/8 Vidi galeriju Radoslav Šikorski, ministar spoljnih poslova Poljske Foto: Evgeniy Maloletka/AP, SERGEY DOLZHENKO/EPA

Šikorski je pre toga na društvenim mrežama poručio da Poljska zahteva izvinjenje od izraelskog ministra zbog toga što je uhapsila dvoje poljskih državljana iz Globalne Sumud flotile za Pojas Gaze i zbog ponašanja izraelskog ministra koji se smeje iživljavanju nad uhapšenim humanitarcima koje teraju da kleče i poručuje im "dobro došli u Izrael, mi smo ovde gazde".

1/9 Vidi galeriju Izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir sa privedenim aktivistima Globalne sumud flotile za Pojas Gaze Foto: Printscreen X

"Ne smete tako da se ponašate prema poljskim građanima koji nisu izvršili nikakav prestup. Mi u demokratskom svetu se ne iživljavamo nad ljudima koje uhapsimo i ne rugamo im se", poručio je u prvom reagovanju na društvenim mrežama Šikorski.

Itamar Ben Gvir, izraelski ministar nacionalne bezbednosti Foto: ATEF SAFADI/EPA

Od ponašanja Ben-Gvira ogradio se i izraelski premijer Benjamin Netanjahu i šef izraelske diplomatije Gideon Sar.

Oni su su Ben Gvira optužili da ovo nije prvi put da šteti svojim ponašanjem Izraelu.