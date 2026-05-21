Objavljivanje je pratila parlamentarna procedura koja je odložila iznošenje dokumenata za rano poslepodne. Liberalnim demokratama jutros je odobreno "hitno pitanje" o toj temi, što bi primoralo ministra ekonomije i trgovine da iznese detalje.

Međutim, vlada je odlučila da to pretvori u punu izjavu državnog ministra trgovine Krisa Brajanta, čime je rasprava pomerena na oko 14:15 časova. Dokumenti su objavljeni na zahtev Liberalnih demokrata ranije ove godine, piše Skaj njuz.

Pokojna kraljica želela je da Endru postane trgovinski izaslanik

U pismu tadašnjim ministrima spoljnih poslova i trgovine od 25. februara 2000. godine, ser Dejvid Rajt, tadašnji izvršni direktor organizacije British Trade International (BTI), napisao je da je pokojna kraljica Elizabeta izričito tražila da princ Endru bude imenovan za britanskog trgovinskog izaslanika. Rajt je naveo da mu je kraljičinu želju preneo njen lični sekretar.

- Kraljičina je želja da vojvodu od Kenta na ovoj dužnosti nasledi vojvoda od Jorka. Vojvoda od Kenta trebalo bi da se povuče sa svojih dužnosti oko aprila sledeće godine. To bi se dobro poklopilo sa završetkom aktivne mornaričke karijere vojvode od Jorka - navodi se u Rajtovom pismu.

- Kraljici je veoma stalo da vojvoda od Jorka preuzme istaknutu ulogu u promovisanju nacionalnih interesa. Nijedan drugi član kraljevske porodice ne bi mogao da nasledi vojvodu od Kenta. Stoga se čini prirodnim da tu ulogu preuzme vojvoda od Jorka.

British Trade International, prethodnica današnje organizacije UK Trade & Investment, bila je vladina agencija za promociju izvoza i stranih ulaganja. U to vreme rođak pokojne kraljice, princ Edvard, vojvoda od Kenta, često je predstavljao britanske trgovinske interese u inostranstvu.

Endru uoči intervjua: Delovaću u interesu britanske industrije

Među objavljenim dokumentima nalaze se i pripremljene beleške za Endrua uoči intervjua za list "Tajms".

Dokument sadrži četiri pitanja i opširne predložene odgovore. Iako godina intervjua nije navedena, iz odgovora se može zaključiti da je reč o periodu nakon 1. oktobra 2001. godine. U odgovoru na prvo pitanje navodi se da će bivši vojvoda delovati "u interesu celokupne britanske industrije".

Drugo pitanje glasi: "Zašto mislite da će vas u inostranstvu uvažavati, pogotovo jer nemate iskustva u međunarodnoj trgovini? Valjda ne samo zbog vašeg kraljevskog statusa?"

U predloženom odgovoru navodi se da je uloga kraljevske porodice u promovisanju "celokupnog spektra britanskih interesa u inostranstvu dugo uspostavljena".

- Cilj mi je da blisko sarađujem sa predstavnicima kompanija, velikih i malih, izvoznicima i stranim investitorima, kako bih razumeo njihove potrebe i brige i zajednički promovisao njihove interese tokom svojih putovanja u inostranstvo - dodaje se u pripremljenom odgovoru.

Analiza: Očekuju se eksplozivna i štetna otkrića

Zamenik političkog urednika "Skaj njuza" Sem Kouts, koji sa timom u Vestminsteru pregledava 31 stranicu dokumenata, smatra da je već sada jasno da će njihov sadržaj biti intrigantan. Jedna stvar je, prema njegovim rečima, već jasna.

- Sadržaće razne finese, različite imejlove i WhatsApp poruke između vladinih zvaničnika. Veoma su osetljivi, neobični i, kako mi stalno govore ljudi iz vlade, potencijalno veoma štetni... Rečeno mi je da će zaista biti eksplozivni - izjavio je Kouts.