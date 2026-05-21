Prema tri izvora, Tramp i Netanjahu su u utorak razgovarali telefonom o novom pokušaju postizanja dogovora sa Iranom. Otkriveno je da je Netanjahu bio besan nakon razgovora.

Dok Tramp okleva da naredi masovni napad na Iran i veruje da je dogovor moguć, Netanjahu je izuzetno skeptičan prema pregovorima i želi da nastavi rat. Dva lidera su i ranije imali neslaganja oko Irana, ali su tokom rata ostali usko koordinisani.

Iran pokazao balističke rakete na skupu podrške vojsci u Teheranu Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Jedino pitanje je da li ćemo ga završiti ili će potpisati dokument. Videćemo šta će se desiti - rekao je Tramp u sredu, kasnije dodajući da su SAD i Iran na pravoj liniji između postizanja dogovora i nastavka rata.

Američki izvor je rekao za Aksios da je Tramp rekao Netanjahuu da posrednici rade na "pismu o namerama" koje će SAD i Iran potpisati kako bi formalno okončali rat i započeli 30-dnevni period pregovora o pitanjima kao što su iranski nuklearni program i otvaranje Ormuskog moreuza.

Dva izraelska izvora su rekla da su se dva lidera sukobila oko pravca, dok je američki izvor rekao da je Netanjahu bio besan.

Dva izvora su rekla da je Netanjahu bio veoma zabrinut u ranijim fazama razgovora, čak i kada su dogovori propali. "Bibi je uvek zabrinut", rekao je jedan od njih.

(Kurir.rs/Večernji list)

