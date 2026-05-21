Slušaj vest

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei izdao je direktivu da se u inostranstvo ne šalje uranijum obogaćen blizu nivoa za proizvodnju oružja.

To su Rojtersu kazala dva neimenovana visoka iranska izvora.

Britanska agencija navodi da se time pojačava stav Teherana u vezi sa jednim od glavnih zahteva SAD u mirovnim pregovorima s Iranom.

Navodi se da bi naredba ajatolaha mogla dodatno da frustrira američkog predsednika Donalda Trampa i zakomplikuje pregovore o okončanju američko-izraelskog rata protiv Irana.

Izraelski zvaničnici rekli su Rojtersu da je Tramp uverio Izrael da će iranske zalihe visokoobogaćenog uranijuma, potrebnog za proizvodnju atomskog oružja, biti poslate van Irana i da svaki mirovni sporazum mora da sadrži klauzulu o tome.

Modžtaba Hamnei Foto: Printkskin, Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP Altaf Qadri, AP Vahid Salemi, Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia

Izrael, SAD i druge zapadne države dugo optužuju Iran da nastoji da razvije nuklearno oružje, uključujući tu i akcije Teherana na obogaćivanju uranijuma na 60 odsto, što je daleko više nego što je potrebno za civilnu upotrebu i bliže iznosu od 90 odsto potrebnom za razvoj oružja.

Iran negira da želi da napravi nuklearno oružje.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i predsednik SAD Donald Tramp Foto: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ALEX WONG / Getty images / Profimedia

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da neće smatrati rat završenim dok obogaćeni uranijum ne bude uklonjen iz Irana, Teheran ne okonča podršku regionalnim snagama koje kontroliše i dok se ne eliminišu iranski balistički raketni kapaciteti.

- Direktiva vrhovnog vođe i konsenzus unutar vrha vlasti jeste da zalihe obogaćenog uranijuma ne smeju da napuste zemlju - kazao je jedan od dva iranska izvora, koji je govorio pod uslovom anonimnosti zbog osetljivosti pitanja.

Iranska nuklearna elektrana Bušer Foto: Profimedia / ATTA KENARE / AFP, EPA/ Abedin Taherkenareh, Fonet

Izvori Rojtersa su rekli da najviši iranski zvaničnici veruju da bi slanje materijala u inostranstvo učinilo zemlju ranjivijom na buduće napade SAD i Izraela.

Hamnei ima poslednju reč u vezi sa najvažnijim državnim pitanjima.

Satelitski snimci nuklearnog kompleksa u Isfahanu Foto: Telegraph.co.uk

Bela kuća i iransko Ministarstvo spoljnih poslova nisu odgovorili na zahteve za komentar.

(Kurir.rs/Reuters/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaCURE DETALJI ŽESTOKOG RAZGOVORA TRAMPA SA NAJVERNIJIM SAVEZNIKOM: "Poludeo" je zbog plana američkog predsednika za nastavak rata
Donald Tramp Iran
PlanetaOVOG ČOVEKA JE AMERIKA ŽELELA DA STAVI NA ČELO IRANA! Otkriveni detalji "bekstva iz zatvora" u Teheranu i zašto je brzo krenulo po zlu, niko ne zna GDE JE SADA
Mahmud Ahmadinedžad
PlanetaKINESKI TANKERI PROŠLI KROZ ORMUSKI MOREUZ! Kompanijama koje prate pomorski saobraćaj to pozitivan znak da SLEDI SKORI KRAJ RATA Amerike i Izraela protiv Irana
shutterstock_1424698355.jpg
PlanetaIRAN OBJAVIO NOVE USLOVE ZA MIR S AMERIKOM! Teheran posredstvom nuklearne sile poslao 6 ZAHTEVA Vašingtonu nakon što je Tramp odložio "veliki" napad (FOTO)
Iran Teheran
PlanetaAKTIVIRANA PVO U IRANU IAKO JE TRAMP DAO ROK OD "2-3 DANA" DO "VELIKOG" NAPADA! Uzbuna u Isfahanu, gradu punom nuklearnih postrojenja, niko ne zna šta se dešava
Donald Tramp Iran rat u Iranu napad na Iran