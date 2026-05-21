Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei izdao je direktivu da se u inostranstvo ne šalje uranijum obogaćen blizu nivoa za proizvodnju oružja.

To su Rojtersu kazala dva neimenovana visoka iranska izvora.

Britanska agencija navodi da se time pojačava stav Teherana u vezi sa jednim od glavnih zahteva SAD u mirovnim pregovorima s Iranom.

Navodi se da bi naredba ajatolaha mogla dodatno da frustrira američkog predsednika Donalda Trampa i zakomplikuje pregovore o okončanju američko-izraelskog rata protiv Irana.

Izraelski zvaničnici rekli su Rojtersu da je Tramp uverio Izrael da će iranske zalihe visokoobogaćenog uranijuma, potrebnog za proizvodnju atomskog oružja, biti poslate van Irana i da svaki mirovni sporazum mora da sadrži klauzulu o tome.

Izrael, SAD i druge zapadne države dugo optužuju Iran da nastoji da razvije nuklearno oružje, uključujući tu i akcije Teherana na obogaćivanju uranijuma na 60 odsto, što je daleko više nego što je potrebno za civilnu upotrebu i bliže iznosu od 90 odsto potrebnom za razvoj oružja.

Iran negira da želi da napravi nuklearno oružje.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da neće smatrati rat završenim dok obogaćeni uranijum ne bude uklonjen iz Irana, Teheran ne okonča podršku regionalnim snagama koje kontroliše i dok se ne eliminišu iranski balistički raketni kapaciteti.

- Direktiva vrhovnog vođe i konsenzus unutar vrha vlasti jeste da zalihe obogaćenog uranijuma ne smeju da napuste zemlju - kazao je jedan od dva iranska izvora, koji je govorio pod uslovom anonimnosti zbog osetljivosti pitanja.

Izvori Rojtersa su rekli da najviši iranski zvaničnici veruju da bi slanje materijala u inostranstvo učinilo zemlju ranjivijom na buduće napade SAD i Izraela.

Hamnei ima poslednju reč u vezi sa najvažnijim državnim pitanjima.

Bela kuća i iransko Ministarstvo spoljnih poslova nisu odgovorili na zahteve za komentar.