Kada je devojčica preminula temperature su dostizale 38 stepeni Celzijusa.

Tata zaboravio da je odvede u vrtić

Devojčica, čije ime nije objavljeno, doživela je srčani zastoj u sredu popodne nakon što je provela nekoliko sati u autu u galicijskom gradu Brionu jer je njen otac zaboravio da je odvede u vrtić.

Prema izveštajima medija, tog jutra muškarac je pratio svog najstarijeg sina u školu i nameravao je da odvede ćerku u vrtić kada mu je pažnju omeo telefonski poziv.

Umesto da ide u vrtić, otišao je na posao, ostavljajući dete u autu.

Tragično otkriće

Uzbuna je dignuta tog popodneva, kada je majka devojčice otišla da je pokupi iz vrtića u 15:00 časova i rečeno joj je da nije odvedena tog jutra.

Shvativši šta se dogodilo, roditelji su pozvali hitne službe, a devojčica je odvedena u zdravstveni centar u obližnjem gradu Bertamirans, gde je proglašena mrtvom.

(Kurir.rs/Il Messaggero)

