Dodajte Kurir u vaš Google izbor

OPASNO SE KUVA NA KARIBIMA

OPASNO SE KUVA NA KARIBIMA

Slušaj vest

U sredu je podignuta američka optužnica protiv bivšeg kubanskog predsednika Raula Kastra što je najnoviji potez u višemesečnoj kampanji pritiska Trampove administracije na socijalističke vlasti ovog karipskog ostrva.

Kastra su optužili zbog njegove navodne uloge u obaranju dva aviona 1996. godine kojima je upravljala izbeglička grupa iz Majamija "Brothers to the Rescue". Kastro je u to vreme bio ministar odbrane.

1/6 Vidi galeriju Raul Kastro Foto: Shutterstock, EPA/Alejandro Ernesto Pool, EPA, AP Endru St Dzordz

Predsednik SAD, Donald Tramppojačava retoriku o promeni režima na Kubi nakon vojne akcije u Venecueli početkom ove godine, tokom koje je uhapšen predsednik Nikolas Maduro.

Pored toga, ekonomska blokada koju je naložila Bela kuća dovela je do nestanaka struje, nestašica hrane i kolapsa ekonomske aktivnosti širom Kube.

1/7 Vidi galeriju Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro stigao na suđenje u Njujorku Foto: Ron Sachs/CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Optužnica dolazi u trenutku rasta tenzija između Trampove administracije i kubanske vlade. Istovremeno, SAD se nalaze usred neizvesnog prekida vatre u ratu SAD protiv Irana.

Evo pregleda događaja tokom godine između Kube i SAD:

4. januar



Dan nakon operacije u Venecueli u kojoj je uhapšen i otet Nikolas Maduro, državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je kubanska vlada "u velikim problemima", dok je Tramp ponovo pozvao na američko preuzimanje Grenlanda, danske teritorije.

1/13 Vidi galeriju Marko Rubio na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: Michael Probst/AP, RONALD WITTEK/EPA

11. januar



Tramp je uputio upozorenje vladi Kube dok je njen bliski saveznik Venecuela očekivala nemire posle Madurovog svrgavanja. Tramp je pozvao kubansku vladu da "postigne dogovor pre nego što bude prekasno".

Predsednik Kube, Migel Dijaz Kanel odgovorio je: "Oni koji sve pretvaraju u posao, pa čak i ljudske živote, nemaju moralni autoritet da bilo koga optužuju."

1/3 Vidi galeriju Migel Dijaz-Kanel Foto: Printscreen/Youtube, EPA/ARIEL LEY ROYERO, EPA/Reuters

30. januar



Tramp je potpisao izvršnu uredbu o uvođenju carina na svu robu iz zemalja koje prodaju ili isporučuju naftu Kubi, što bi moglo dodatno da oslabi ostrvo.

27. februar



Dan pre početka rata u Iranu, Tramp je rekao da SAD razgovaraju sa Havanom i spomenuo mogućnost "prijateljskog preuzimanja Kube", bez detalja. Rekao je da Rubio vodi razgovore sa kubanskim liderima "na veoma visokom nivou".

1/9 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp završio posetu Kini Foto: Mark Schiefelbein/AP

Tokom februara



Raul Giljermo Rodrigez Kastro, unuk Raula Kastra poznat kao "Raulito", tajno se sastao sa Rubiom na marginama samita Karipske zajednice u Sent Kitsu i Nevisu.

13. mart



Dijaz Kanel je rekao da su Kuba i SAD održale razgovore, prvi put da je ostrvska država potvrdila pregovore sa Trampovom administracijom u vezi sa energetskom krizom.

31. mart



Na Kubu je stigao sankcionisani ruski tanker sa naftom, prvi put posle tri meseca.

9. april



Dijaz Kanel je rekao da neće podneti ostavku.

1/7 Vidi galeriju Kuba - Restrikcije i nestašice nafte u Havani Foto: YAMIL LAGE / AFP / Profimedia

10. april



Dvojica visokih zvaničnika Stejt departmenta - Džeremi Levin i Majkl Kozak - predvodili su delegaciju u Havani i sastali se sa Rodrigezom Kastrom.

12. april



Dijaz Kanel je u intervjuu rekao da neće odstupiti i da SAD nemaju opravdan razlog za vojni napad niti za njegovu smenu.

16. april



Na skupu povodom 65. godišnjice socijalističke revolucije, Dijaz Kanel je rekao da Kuba mora da bude spremna na ozbiljne pretnje, uključujući vojnu agresiju.

1/9 Vidi galeriju Nestašica i redovi za gorivo na Kubi Foto: Ramon Espinosa/AP, Ernesto Mastrascusa/EFE

17. april



Pojavile su se informacije o novim razgovorima američke delegacije sa kubanskim zvaničnicima - najmanje treći sastanak sa Rodrigezom Kastrom.

23. april



Kubanski diplomata u UN rekao je da Havana neće prihvatiti američke "ultimatume" o oslobađanju političkih zatvorenika.

28. april



Republikanci u Senatu odbili su zakon demokrata koji bi naterao Trampa da okonča energetsku blokadu Kube bez saglasnosti Kongresa.

1/4 Vidi galeriju Nestanak struje na Kubi Foto: Ernesto Mastrascusa/EFE

7. maj



Američki zvaničnici saopštili su da SAD ne planiraju neposrednu vojnu akciju protiv Havane uprkos Trampovim pretnjama.

14. maj



Direktor CIA, Džon Retklif sastao se sa kubanskim zvaničnicima, uključujući i unuka Raula Kastra.

15. maj



Ministarstvo pravde SAD pripremalo je optužnicu protiv Kastra zbog navodne uloge u obaranju aviona 1996. godine.

1/10 Vidi galeriju Siromaštvo i nestašica hrane i osnovnih potrepština na Kubi Foto: Ramon Espinosa/AP

18. maj



Stejt department je uveo nove sankcije kubanskim državnim institucijama.

20. maj