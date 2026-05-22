HRONOLOŠKI PRESEK ODNOSA KUBE I AMERIKE OD POČETKA 2026: Počelo Rubijevom opaskom, a sada i optužnicom protiv Raula Kastra! Šta je sledeće? SVRGAVANJE ILI RAT?
U sredu je podignuta američka optužnica protiv bivšeg kubanskog predsednika Raula Kastra što je najnoviji potez u višemesečnoj kampanji pritiska Trampove administracije na socijalističke vlasti ovog karipskog ostrva.
Kastra su optužili zbog njegove navodne uloge u obaranju dva aviona 1996. godine kojima je upravljala izbeglička grupa iz Majamija "Brothers to the Rescue". Kastro je u to vreme bio ministar odbrane.
Predsednik SAD, Donald Tramppojačava retoriku o promeni režima na Kubi nakon vojne akcije u Venecueli početkom ove godine, tokom koje je uhapšen predsednik Nikolas Maduro.
Pored toga, ekonomska blokada koju je naložila Bela kuća dovela je do nestanaka struje, nestašica hrane i kolapsa ekonomske aktivnosti širom Kube.
Optužnica dolazi u trenutku rasta tenzija između Trampove administracije i kubanske vlade. Istovremeno, SAD se nalaze usred neizvesnog prekida vatre u ratu SAD protiv Irana.
Evo pregleda događaja tokom godine između Kube i SAD:
4. januar
Dan nakon operacije u Venecueli u kojoj je uhapšen i otet Nikolas Maduro, državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je kubanska vlada "u velikim problemima", dok je Tramp ponovo pozvao na američko preuzimanje Grenlanda, danske teritorije.
11. januar
Tramp je uputio upozorenje vladi Kube dok je njen bliski saveznik Venecuela očekivala nemire posle Madurovog svrgavanja. Tramp je pozvao kubansku vladu da "postigne dogovor pre nego što bude prekasno".
Predsednik Kube, Migel Dijaz Kanel odgovorio je: "Oni koji sve pretvaraju u posao, pa čak i ljudske živote, nemaju moralni autoritet da bilo koga optužuju."
30. januar
Tramp je potpisao izvršnu uredbu o uvođenju carina na svu robu iz zemalja koje prodaju ili isporučuju naftu Kubi, što bi moglo dodatno da oslabi ostrvo.
27. februar
Dan pre početka rata u Iranu, Tramp je rekao da SAD razgovaraju sa Havanom i spomenuo mogućnost "prijateljskog preuzimanja Kube", bez detalja. Rekao je da Rubio vodi razgovore sa kubanskim liderima "na veoma visokom nivou".
Tokom februara
Raul Giljermo Rodrigez Kastro, unuk Raula Kastra poznat kao "Raulito", tajno se sastao sa Rubiom na marginama samita Karipske zajednice u Sent Kitsu i Nevisu.
13. mart
Dijaz Kanel je rekao da su Kuba i SAD održale razgovore, prvi put da je ostrvska država potvrdila pregovore sa Trampovom administracijom u vezi sa energetskom krizom.
31. mart
Na Kubu je stigao sankcionisani ruski tanker sa naftom, prvi put posle tri meseca.
9. april
Dijaz Kanel je rekao da neće podneti ostavku.
10. april
Dvojica visokih zvaničnika Stejt departmenta - Džeremi Levin i Majkl Kozak - predvodili su delegaciju u Havani i sastali se sa Rodrigezom Kastrom.
12. april
Dijaz Kanel je u intervjuu rekao da neće odstupiti i da SAD nemaju opravdan razlog za vojni napad niti za njegovu smenu.
16. april
Na skupu povodom 65. godišnjice socijalističke revolucije, Dijaz Kanel je rekao da Kuba mora da bude spremna na ozbiljne pretnje, uključujući vojnu agresiju.
17. april
Pojavile su se informacije o novim razgovorima američke delegacije sa kubanskim zvaničnicima - najmanje treći sastanak sa Rodrigezom Kastrom.
23. april
Kubanski diplomata u UN rekao je da Havana neće prihvatiti američke "ultimatume" o oslobađanju političkih zatvorenika.
28. april
Republikanci u Senatu odbili su zakon demokrata koji bi naterao Trampa da okonča energetsku blokadu Kube bez saglasnosti Kongresa.
7. maj
Američki zvaničnici saopštili su da SAD ne planiraju neposrednu vojnu akciju protiv Havane uprkos Trampovim pretnjama.
14. maj
Direktor CIA, Džon Retklif sastao se sa kubanskim zvaničnicima, uključujući i unuka Raula Kastra.
15. maj
Ministarstvo pravde SAD pripremalo je optužnicu protiv Kastra zbog navodne uloge u obaranju aviona 1996. godine.
18. maj
Stejt department je uveo nove sankcije kubanskim državnim institucijama.
20. maj
Američko tužilaštvo objavilo je optužnicu protiv Raula Kastra u vezi sa incidentom iz 1996. godine.