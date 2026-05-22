ne sme da se vrati u domovinu

Ben Stimson (50), nekadašnji trgovac antikvitetima iz Oldama, odlučio je 2024. godine da uzme oružje i pridruži se ruskim snagama. Ranije je već bio osuđen na više od pet godina zatvora jer je 2015. otputovao u Donbas kako bi se borio na strani proruskih milicija.

U razgovoru za "Skaj njuz" rekao je da oseća "bliskost" prema "etničkim Rusima" u Donbasu i da je želeo da ih brani.

- Nisam izdajnik britanskog naroda, možda sam izdajnik britanske vlade - rekao je Stimson.

Tvrdi da se bez formalne objave rata između Ujedinjenog Kraljevstva i Rusije ne može smatrati izdajnikom i kaže da u Britaniji i dalje ima mnogo prijatelja.

"U ruskoj vojsci služi više Britanaca nego što mislite"

U prilogu "Skaj njuza" navodi se da je služio u ruskoj vojsci, prvo kao inženjer, a zatim kao instruktor za druge regrute koji govore engleski. Na pitanje koliko Britanaca služi u ruskoj vojsci odgovorio je: "Više nego što mislite."

- Ja sam vojnik i stojim iza uverenja da je ono što sam uradio ispravna stvar. Da li je ova vojna operacija ispravna ili pogrešna, pokazaće istorija. Ja verujem da je ispravna - naglasio je.

Stimson je potpisao ugovor sa ruskom vojskom 2024. godine. Potvrdio je da je služio u vojsci više od godinu dana, ali ne na prvoj liniji fronta.

Prema "Skaj njuzu", prvo je radio kao inženjer, a zatim kao instruktor za druge vojnike koji govore engleski. Rekao je da je bio u "trećoj liniji". Na pitanje da li je pucao iz oružja odgovorio je: "Mogu da vam garantujem da nisam nikoga ubio."

Dobio rusko državljanstvo

Početkom ove godine dobio je rusko državljanstvo. Gotovo sigurno bi bio uhapšen kada bi se vratio u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Britanska vlada u aktuelnim preporukama za putovanja u Rusiju upozorava: "Ako putujete u Rusiju kako biste se pridružili ruskoj vojsci ili pomagali osobama uključenim u rat protiv Ukrajine, mogli biste da kršite britanske zakone. Mogli biste da budete krivično gonjeni po povratku u Ujedinjeno Kraljevstvo."

Stimson je prvi put otišao u Ukrajinu 2015. godine, kada je četiri meseca proveo u Donbasu sa proruskim milicijama. Nakon povratka u Britaniju osuđen je za krivično delo terorizma.

Govoreći o odluci da ponovo ode u Rusiju, rekao je: "Možda bi bilo bolje da sam samo odlazio na proteste u London i marširao ulicama, ali ne. Odlučio sam da se pridružim miliciji 2015. jer sam verovao, a i dalje verujem, da štitim ljude u Donbasu, etničke Ruse, njihov identitet i njihov jezik."

"Zašto žaliti za nečim što ne možete promeniti"

Na pitanje kako je iz Oldama završio u Donbasu i šta ga je privuklo toj regiji odgovorio je: "Dolazim iz radničke porodice, Oldam je veoma radnički grad, kao što znate. Rudari iz Donbasa tokom velikog rudarskog štrajka podržavali su rudare sa severa Engleske i iz rudnika u Jorkširu." Kaže da je upravo to stvorilo njegovu povezanost sa ljudima iz te regije.

Tvrdi da je njegova "budućnost u Rusiji". Priznao je da je nakon preseljenja u Rusiju njegova porodica prekinula kontakt sa njim i da je počeo da dobija pretnje smrću.

- Moram da prihvatim svoje odluke. Naravno da bih voleo ponovo da razgovaram sa svojim ocem, ali to se neće dogoditi. To je njegova odluka, ne moja. Zašto žaliti za nečim što ne možete promeniti - naveo je.