Slušaj vest

Geri Hač, poznat i po nadimku "Monah", svojom antiimigrantskom retorikom privlači birače u kampanji za dopunske izbore u severnom Dablinu. Za Elejn Rou (61), radnicu u kafiću, nema nikakve dileme oko najvažnijeg pitanja na ovonedeljnim izborima.

- Vlada nam uništava zemlju, dovode silovatelje, ubice i otmičare. To je sramota. Možda ću glasati za Hača, deluje kao normalan čovek - izjavila je.

Hač, istaknuta figura iz kriminalnog podzemlja, kandiduje se kao nezavisni poslanik na izborima koji su sve samo ne uobičajeni, piše Gardijan.

Ovaj 63-godišnjak, koji je u mladosti bio osuđivan zbog pljački, poznato je ime u trci za mesto u parlamentu kojom dominiraju ksenofobija i pitanje imigracije. Birači u izbornoj jedinici Dublin Central glasaće sutra, a rezultati se očekuju prekosutra.

"Ljudima nije dozvoljeno da kažu šta misle"

Međutim, jedan ishod je već jasan: neprijateljstvo prema pridošlicama, posebno prema crnim imigrantima i muslimanima, probilo se u svakodnevicu irske politike. Hač je pozvao na zatvaranje "ilegalnih imigranata" u logore.

- Sve bi ih trebalo internirati - rekao je, posebno izdvojivši ljude iz istočne Afrike.

- Oni koji su Somalijci i takvi, nema šanse. Internirati - poručio je.

Tokom nedavne kampanje, koju je pratio kamion sa čije su platforme odjekivali pop hitovi, Hač je novinaru Gardijana rekao da 99 odsto Iraca želi stroža pravila o useljavanju.

- Ali to ne sme da se kaže. Čak i kada ljudi zbog stambene krize nemaju gde da žive, to ne smete da kažete - rekao je.

Ono što je nekada bilo marginalno mišljenje - da su imigranti krivi za kriminal i nedostatak stanova - u nekim područjima postalo je uobičajeno.

Hač tvrdi da su ga stanovnici Dublin Centrala, izborne jedinice koja obuhvata radnička naselja, hostele, prihvatilišta za azilante i bogate četvrti, podstakli da se kandiduje.

"Neki zločini su mi prošli nekažnjeno"

- Iskoristiću ovu platformu da pomognem ljudima koji su glasali za mene, a oni će mi reći šta da radim - izjavio je.

Na ulici i na kućnim pragovima ljudi su tražili selfije sa Hačom.

- Ti si mi broj jedan, prijatelju. Sviđa mi se sve što si uradio - rekao mu je jedan muškarac.

Hač mu je uručio letak koji obećava "liderstvo i iskrenost kako bi se uzdrmao status kvo".

- Potrebna nam je promena, a ja sam vaš čovek - pisalo je na njemu.

Hač je decenijama bio ozloglašena figura. Sud ga je označio kao vođu organizovane kriminalne grupe, a i sam je priznao izvršenje zločina.

- Neki su mi prošli nekažnjeno - rekao je za irsku televiziju RTÉ 2008. godine.

Šokirao je politički establišment kada je na opštim izborima 2024. zamalo osvojio poslaničko mesto, a sada se kandiduje za upražnjeno mesto koje je ostavio Paskal Donohju, ministar finansija iz vladajuće stranke Fine Gael, koji je napustio parlament zbog posla u Svetskoj banci.

"Posebno sam protiv dolaska muslimana"

Prema anketama, Hač je na trećem mestu sa 14 odsto glasova, što mu daje male šanse za pobedu protiv još 13 kandidata. Ankete takođe pokazuju da su biračima najvažniji troškovi života (33%), zatim cene nekretnina (24%) i imigracija (12%).

Ipak, za mnoge birače ta pitanja su povezana.

- Nisam rasista, ali trebalo bi da brinemo o svojima umesto da dovodimo ljude - rekao je Džon Klark (45), mesar.

- Imam dvoje dece, oboje su morali da odu u Sidnej jer ovde nisu mogli da priušte dom. Posebno sam protiv dolaska muslimana, oni žele da preuzmu vlast - rekao je.

Sve vodeće stranke odbacuju rasizam, ali su pooštrile retoriku o imigraciji i azilu. Meri Lu Mekdonald, liderka progresivne opozicione stranke Šin Fejn, izbegla je da odgovori na Hačov poziv na interniranje.

- Ne možemo komentarisati tuđe izjave - rekla je.

"Ne možemo primati ljude iz Konga i svih tih mesta"

Kandidatkinja Šin fejna, Dženis Bojlan, vodi u trci, ali analitičari kažu da će joj za pobedu nad Danijelom Enisom iz Socijaldemokrata biti potrebni i glasovi Hačovih birača. Bivši premijer i lider vladajuće stranke Fianna Fáil Berti Ahern tajno je snimljen.

- Oni koji me brinu su Afrikanci. Ne možemo primati ljude iz Konga i svih tih mesta - rekao je biraču na snimku.

Takođe je izrazio zabrinutost zbog sledeće generacije muslimana. Aktuelni premijer Mihol Martin izjavio je da su ti komentari "neprimereni" i da ne odražavaju stavove stranke Fianna Fáil.

Ahern je kasnije rekao da nema problem sa ljudima koji ulaze u zemlju putem viznog i azilantskog sistema.

Smrt državljanina Konga u centru grada pre šest dana dodatno je skrenula pažnju na rasne odnose. Iv Sakila (35) preminuo je nakon što su ga savladali radnici obezbeđenja koji su sumnjali da je krao u prodavnici. Policija istražuje slučaj.

"Moj sin ima 36 godina i još živi kod kuće"

Iako je državna kasa puna zahvaljujući prihodima od poreza na dobit, centristička koalicija stranaka Fianna Fáil i Fine Gael povećala je javnu potrošnju, ali rastuće cene i nedostatak stanova stvorili su ogorčenje među građanima.

- Zemlja se raspada. Nema posla, nema stanova. Čak i ako imate posao, plate su loše. Moj sin ima 36 godina i još živi kod kuće - rekla je radnica u humanitarnoj prodavnici koja je želela da ostane anonimna.

Džimi Mekdejd (77) rekao je da će glasati za Hača kako bi se rešio problem trgovine drogom. Na pitanje o Hačovoj kriminalnoj prošlosti, Mekdejd je odgovorio da je to prošlost.

- Svako zaslužuje drugu šansu. Pogledajte vladu, oni su gangsteri, jedno govore, drugo rade - poručio je.

Kandiduje se i prva crnkinja izabrana u gradsko veće Golveja

U međuvremenu, na dopunskim izborima u Golveju, koji se održavaju kako bi se popunilo mesto koje je napustila predsednica Ketrin Konoli, kandidat stranke Fine Gael Šon Kajn tesno vodi u anketama.