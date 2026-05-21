Lider slovenačke nacionalističke desnice, Janez Janša nakon potpisivanja koalicionog sporazuma danas je na društvenim mrežama objavio da očekuje brojne prepreke, ali je poručio da će nova vlada imati dovoljno znanja i hrabrosti da ih savlada, javlja slovenačka agencija STA.

- Neće biti lako. Biće mnogo prepreka. Znamo za njih. Imamo dovoljno znanja i hrabrosti da ih savladamo - rekao je u videu objavljenom na društvenim mrežama.

Janša je rekao da program koalicije može Sloveniju izvući iz "zaostajanja, birokratske močvare i preterane centralizacije", pozivajući "sve ljude dobre volje" da pomognu u njegovom sprovođenju.

- Svako ko nije protiv nas, može biti sa nama - dodao je.

Stranke SDS, Demokrati, NSi, SLS i Fokus ranije danas su iza zatvorenih vrata potpisale koalicioni sporazum u zgradi parlamenta. Desničarska koalicija kao svoje prioritete ističe razvoj i prosperitet Slovenije, borbu protiv korupcije, decentralizaciju i debirokratizaciju.

"Delovaćemo za dobrobit Slovenije"

Janša, predsednik SDS-a i najizvesniji budući mandatar za sastavljanje vlade, nije davao izjave za medije nakon potpisivanja sporazuma, ali se oglasio u videu na društvenim mrežama u kojem je predstavio pomenute prioritete nove koalicije.

Kada je na internet stranici njegove stranke objavljena vest o postizanju koalicionog sporazuma, SDS je naveo da su ga stranke potpisale sa ciljem "formiranja političkog saveza koji će delovati za dobrobit Slovenije".

"Slovenija mora postati zemlja prilika, prosperiteta i pravde"

U objavi na društvenoj mreži Fejsbuk kao prioritete su istakli viši kvalitet života, odlučnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, manje birokratije i veću efikasnost, kao i decentralizaciju radi ravnomernog razvoja regiona.

Smatraju da Slovenija mora postati zemlja prilika, prosperiteta i pravde.