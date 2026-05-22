Čuvari iz tog zatvora su već mesecima po istragom, a na teret im se stavlja da su primali mito od zatvorenika i davali kriminalcima nezakonite privilegije.

Mihael Goman (49), poznatiji kao "Don Mikel", zvanično je pušten iz zatvora u martu 2026. Njegov povratak je proslavljen  velikom zabavom, ali sada su isplivale nove informacije - čini se da je "romski kralj" mnogo pre izlaska iz ćelije uživao na slobodi.

Mihael Goman - Don Mikel, vođa velikog romskog klana u Nemačkoj Foto: Printscreen/Spiegel

Šefa klana je 2019. godine Regionalni sud u Kelnu osudio na osam godina zatvora zbog prevare. On je, između ostalog, prevario stariji par za oko milion evra. Međutim, prema istražiteljima, Gomana je policija uhvatila u prekoračenju brzine dok je vozio svoj Rols-Rojs tokom "boravka" u zatvoru!

Sumnja se da je vođa klana navodno podmićivao zatvorsko osoblje, i zauzvrat dobijao neovlašćeno odsustvo.

Zanimljivo je da je kancelarija javnog tužioca u Bonu obavestila medije da su trenutno u toku istrage ne samo protiv osam policajaca, već i protiv tri zatvorenika zbog podmićivanja.

Iznosi novca i period tokom kojeg je sumnjiva šema funkcionisala još uvek su pod istragom.

Slučaj Goman nije izolovan incident

Zatvor u Ojskirhenu je više puta bio na naslovnim stranama poslednjih godina. U januaru 2023. godine, takozvani Versaće roker Ajkut O. je spektakularno pobegao iz zatvora.

Filip S, poznat kao "Rols-Rojs osuđenik", takođe je bio tamo zatvoren - ali se nikada nije vratio nakon jednog dana odsustva.

Sada su tokom istrage na videlo izašli novi skandalozni detalji. Navodno je brava u zatvoru otvorena manipulisanim transponderom vatrogasne službe. Ovi uređaji su bili namenjeni za hitne slučajeve i trebalo je da se čuvaju pod ključem.

Međutim, tokom inspekcije, istražitelji su otkrili da nedostaju originalne unutrašnje komponente dva transpondera i da su očigledno zamenjene drugom tehnologijom.

Romski klan Goman

Klan Goman je ime velike romske porodice, poreklom iz Poljske, koja živi u Nemačkoj, posebno u okolini Leverkuzena.

Kelnske novine Kölnische Rundschau su u novembru 1967. objavile da su članovi porodice bili zatvoreni u koncentracionim logorima. Godine 1959, približno dve hiljade članova porodice emigriralo je iz Poljske i Istočne Nemačke i naselilo se na različitim lokacijama u Zapadnoj Nemačkoj.

Prvih 20 godina, porodica Goman je uglavnom živela u karavanima i kampovima. Osamdesetih godina prošlog veka, uz podršku grada Leverkuzena, gde sada živi većina članova porodice, porodica Goman je konačno mogla da se useli u stanove.

Kasnije su neki članovi stekli imovinu, uključujući i dobro poznatu vilu sa kulama u  okrugu Valdzidlung.

(Kurir.rs/Bild)

