Nemačko Savezno tužilaštvo podiglo je optužnice protiv dvojice muškaraca u vezi s navodnim nizom planiranih napada iranske tajne službe u Nemačkoj.

U sudskim dokumentima, u koje je Špigl imao uvid, mete pokušaja atentata koji je navodno planirao iranski režim bili su predsednik Centralnog saveta Jevreja Jozef Šuster i predsednik nemačko-izraelskog društva Folker Bek.

Prema optužnici, danski državljanin poreklom iz Avganistana, Ali S (54), navodno je radio za obaveštajnu službu Iranske revolucionarne garde i pripremao je potencijalne napade u Nemačkoj, a bio je u bliskom kontaktu sa iranskog specijalnom jedinicom Kurds koja je specijalizovana za operacije van Irana.

On je, prema istrazi, početkom 2025. godine, dobio naređenja iz Teherana da prikupi informacije o dve potencijalne mete koje su očigledno trebalo da budu ubijene- Jozefu Šusteru i Folkeru Beku, odnosno da špijunira jevrejsku prodavnicu i košer supermarket u Berlinu.

Takođe on je tokom 2025. godine špijunirao nekoliko adresa u Berlinu povezanih sa potencijalnim metama atentata i tražio moguće saučesnike, a u maju 2025. godine, stupio je u kontakt sa 52-godišnjim Avganistancem Tavabom M., protiv koga je takođe danas podignuta optužnica, a koji je pristao da nabavi oružje i angažuje ubicu da ubije Folkera Beka.

Navodno planirani napadi nikada nisu izvršeni - u junu 2025. godine, Ali S. je uhapšen u Orhusu, u Danskoj, a kasnije izručen Nemačkoj i tereti se za špijunažu za Iran i "špijunažu u svrhu sabotaže", dok je njegov saučesnik, Tavab M. optužen za pokušaj ubistva.

Advokat Alija S, rekao je za Špigel da će osporiti tužbe, dodajući da se smatra da je njegov klijent nevin, dok je adokat Tavaba M. odbio da komentariše.

Predsednik nemačko-izraelskog društva Folker Bek pozvao je nemačkog ministra spoljnih poslova Johana Vadefula da, kao odgovor, protera iranskog ambasadora u Nemačkoj.

"Nemačka ne može da stoji skrštenih ruku dok strane države ubijaju Jevreje i prijatelje Izraela ovde", rekao je on.

Iako je Iran negirao planiranje napada u Nemačkoj, nemačke bezbednosne vlasti upozoravaju na napade u Evropi od strane proiranske grupe Harakat Ašab al-Džamin al-Islamija koje je postala vidljivo aktivna nakon početka iranskog rata.

Bezbednosni zvaničnici izrazili su zabrinutost zbog aktivnosti grupe, za koju stručnjaci veruju da bi mogla da stoji iza Iranske revolucionarne garde. Senat Višeg regionalnog suda u Hamburgu je nadležan za odlučivanje o tome da li će prihvatiti sada podnete optužbe.

Kurir.rs/Špigl

