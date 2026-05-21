Ključno je da se nastavi poboljšavanje borbene gotovosti strateških i taktičkih nuklearnih snaga i da se dalje razvijaju sve njihove komponente, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putinaposle manevara koji su počeli u utorak sa Belorusijom, tokom kojih su testirani sistemi za isporuku nuklearnog oružja.

"Želeo bih da se zahvalim svima koji su učestvovali, pre svega predsedniku Belorusije Aleksandru Lukašenku, ali i svima koji su učestvovali u ovoj vežbi, kao i ruskom i beloruskom vojnom osoblju na njihovoj odličnoj organizaciji, kompetentnosti i preciznosti", rekao je Putin, saopštio je Kremlj.

Ruski predsednik je naglasio da je upotreba nuklearnog oružja ekstremna i izuzetna mera za obezbeđivanje nacionalne bezbednosti naših zemalja.

Prema podacima ministarstva odbrane, u ovim nuklearnim vežbama učestvovalo je 64.000 vojnika, u kojima je bilo uključeno više od 200 lansirnih sistema, 140 aviona, 73 broda i 13 podmornica.

Kurir.rs/RIA Novosti

