Diplomatski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana bio bi onemogućen ukoliko bi Teheran uveo sistem naplate prolaza kroz Ormuski moreuz, izjavio je danas američki državni sekretar Marko Rubio.

Rubio je rekao novinarima da niko u svetu nije za sistem naplate prolaza kroz Ormuski moreuz, preneo je Rojters.

"To ne može da se desi. Bilo bi neprihvatljivo. To bi učinilo diplomatski sporazum nemogućim ako bi nastavili da teže tome. Dakle, to je pretnja svetu ako bi pokušavali da to urade, i to je potpuno nekegalno", naveo je Rubio.

Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

On je istakao da je postignut izvestan napredak u razgovorima Vašingtona sa Teheranom o okončanju američko-izraelskog rata protiv Irana.

"Postoje neki dobri znaci. Ne želim da budem previše optimističan... Dakle, da vidimo šta će se desiti u narednih nekoliko dana", istakao je Rubio.

Kurir.rs/Rojrers

