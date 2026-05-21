Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da misli da će se, kada se rat u Ukrajini završi, cela Evropska unija vratiti kupovini ruskog gasa jer je jeftiniji od onog koji se isporučuje preko Baltičkog mora.

On je u intervjuu za poljski list "Ržečpospolita” rekao da planira da radi na diversifikaciji kupovine energije i da će obratiti posebnu pažnju na obezbeđivanje bezbednosti snabdevanja, vodeći računa o cenama sirovina.

Na konstataciju lista da Mađarska nastavlja da uvozi gas i naftu iz Rusije, što pomaže u finansiranju rata sa Ukrajinom Mađar je kazao dase nakon pobede njegove stranke Tisa na izborima u Mađarskoj geografija nije promenila.

"Rusija će ostati tamo gde jeste. Baš kao Mađarska i Poljska. Dobio sam mandat od mađarskog naroda da postignem najveću moguću diversifikaciju naših izvora energije, sa posebnim naglaskom na obezbeđivanje bezbednosti snabdevanja. Ali i da uzmem u obzir cenu sirovine", rekao je Mađar.

On je istakao da je tečni prirodni gas koji se pumpa preko Baltičkog mora, kroz Poljsku i Slovačku, znatno skuplji od gasa uvezenog iz Rumunije, Rusije ili Austrije.

Govoreći o ponudi Poljske da iskoristi priliku za kupovinu američkog tečnog prirodnog gasa (TPG), Mađar je izjavio da je spreman da pregovara o tom pitanju, ali da ishod pregovora ne zavisi samo od Varšave.

„Naravno, započećemo pregovore. I želimo da sarađujemo. Premijer Donald Tusk je rekao da će učiniti sve što je moguće da snizi ovu cenu, da ovu ponudu učini što konkurentnijom. Ali to ne zavisi samo od Poljske, već i od SAD i od tržišta gasa“, rekao je mađarski premijer.

Upitan da li Mađarska za tri godine više neće da kupuje ruski gas ili naftu i konstataciju da je to politika EU, mađarski premijer je rekao da to zna, ali da misli da će se politika EU značajno promeniti nakon završetka rata.

"Nadajmo se da će se to desiti veoma brzo. Moramo biti konkurentni, Mađarska, Poljska. A za to su niže cene energije neophodne. Veoma sam pragmatičan u tom pogledu. Znam da me zbog toga kritikuju. Razumem ovu kritiku. I iako mi se ne sviđa, prihvatam je. Ali jednostavno želim ne samo sigurnost snabdevanja već i niže cene", naglasio je Mađar.

On je rekao da je ovo njegov mandat koji je dobio od mađarskog naroda.

"Ali ne nameravam da previše preterujem. Želimo da se fokusiramo na današnja pitanja, na pregovore o fondovima EU", dodao je Mađar.