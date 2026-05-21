Kremlj je u četvrtak odbacio kao lažnu vest izveštaj Rojtersa da je kineska vojska krajem prošle godine tajno obučavala oko 200 ruskih vojnika, od kojih su se neki kasnije borili u Ukrajini, piše Rojters .

Detalji izveštaja

Rojters je naveo rusko-kineski sporazum iz jula 2025. godine za koji je naveo da ga je video. U dokumentu se navodi da će oko 200 ruskih vojnika biti obučeno u vojnim objektima na lokacijama, uključujući Peking i istočni grad Nanking. Sporazumom je takođe predviđena obuka stotina kineskih vojnika u vojnim objektima u Rusiji.

Peskov: Ovo su lažne informacije

Upitan o izveštaju, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je u četvrtak rekao: „Novine u Evropi i Sjedinjenim Državama objavljuju mnogo lažnih informacija. Ovo je problem sa kojim se suočavamo i takve lažne informacije treba uzeti sa rezervom“.

Stav Kine

Peking tvrdi da je neutralan u sukobu u Ukrajini i pokušava da se predstavi kao mirovni posrednik. Predsednik Si Đinping i ruski predsednik Vladimir Putin razgovarali su o mirovnim naporima u Ukrajini tokom sastanka u Kini ove nedelje.