Kineski predsednik Si Đinping podelio je s ruskim predsednikom Vladimirom Putinomna čajanci u Moskvi vesti o poseti američkog predsednika Trampa Kini, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Pa naravno da je podelio informacije o Trampovoj poseti. Bio je to veoma, veoma detaljan razgovor", rekao je Peskov, prenosi ruska državna agencija Tas (TASS).

Tramp je boravio u trodnevnoj poseti Kini, prvoj poseti nekog američkog predsednika toj zemlji od 2017. godine.

Tramp je izjavio i da su on i Si postigli "fantastične trgovinske sporazume", kao i da još nije doneo odluku o velikoj prodaji američkog naoružanja Tajvanu.

Kurir.rs/TASS

