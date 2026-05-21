Portparol Kremlja potvrdio
OTKRIVENI DETALJI: Si na čajanci poverio Putinu o čemu je pričao s Trampom
Kineski predsednik Si Đinping podelio je s ruskim predsednikom Vladimirom Putinomna čajanci u Moskvi vesti o poseti američkog predsednika Trampa Kini, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Pa naravno da je podelio informacije o Trampovoj poseti. Bio je to veoma, veoma detaljan razgovor", rekao je Peskov, prenosi ruska državna agencija Tas (TASS).
Tramp je boravio u trodnevnoj poseti Kini, prvoj poseti nekog američkog predsednika toj zemlji od 2017. godine.
Tramp je izjavio i da su on i Si postigli "fantastične trgovinske sporazume", kao i da još nije doneo odluku o velikoj prodaji američkog naoružanja Tajvanu.
Kurir.rs/TASS
