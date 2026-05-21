Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trampizjavio je da će SAD na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal.

"Preuzećemo ga. Ne treba nam, ne želimo ga. Verovatno ćemo ga uništiti kada ga preuzmemo, ali nećemo dozvoliti da ga oni zadrže", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, preneo je Rojters.

Prema procenama američkih zvaničnika, Iran poseduje više od 400 kilograma visoko obogaćenog uranijuma, za koji Tramp tvrdi da je zatrpan nakon američkih i izraelskih vazdušnih udara izvedenih pre skoro godinu dana na iranska nuklearna postrojenja.

Iranski vrhovni lider ajatolah Modžtaba Hamnei naredio je ranije da obogaćeni uranijum koji je blizu nivoa nukelarnog naoružanja mora da ostane u Iranu umesto da bude prebačen u inostranstvo kao deo sporazuma o okončanju rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, preneo je danas Rojters pozivajući se na neimenovane visoke izvore iz Irana.

Prošle sedmice Tramp je sugerisao da bi mogao da prihvati mogućnost da oko 440 kilograma visoko obogaćenog uranijuma ostane zatrpano ispod iranskih nuklearnih objekata pogođenih američkim vazdušnim udarima prošle godine.