Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država uvelo je danas sankcije protiv devet osoba iz Libana zbog navodne podrške libanskom militantnom pokretu Hezbolahu i ometanja mirovnog procesa u toj zemlji, dok Vašington istovremeno nastavlja diplomatske napore u vezi sa odnosima Libana i Izraela.

Sankcije su uvedene pojedincima optuženih za pomaganje Hezbolahu i podrivanje suvereniteta Libana, među kojima su tri političara povezana sa pokretom Amal, kao i jedan pripadnik libanskih oružanih snaga.

Portparol Stejt departmenta Tomi Pigot izjavio je da su mere upozorenje političkim, poslovnim i bezbednosnim elitama u Libanu.

"Suštinski, poruka je da, ukoliko ste deo politike, privrede ili bezbednosnih službi i pomažete Hezbolahu, dok istovremeno podrivate suverenitet libanske vlade, treba dobro da razmislite, jer će posledice biti ozbiljne", rekao je Pigot.

On je naveo da Vašington tim potezom želi da podrži vlasti u Bejrutu i omogući nastavak razgovora između Libana i Izraela.

"Fokusirani smo na stvaranje prostora za iskrene razgovore između vlade Izraela i vlade Libana", rekao je Pigot, tvrdeći da Hezbolah pokušava da "osujeti te razgovore".