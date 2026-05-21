Rusija je saopštila da će nastaviti da podržava Kubu uprkos, kako je navela, pokušajima Sjedinjenih Američkih Država da zastraše Havanu sankcijama i političkim pritiscima, dok je Kina osudila „zloupotrebu pravnih sredstava“ pošto su SAD podigle optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsednika Raula Kastra.

Američke vlasti juče su podigle optužnicu protiv 94-godišnjeg Kastra zbog slučaja iz 1996. godine, kada su oborena dva civilna aviona kojima su upravljali protivnici kubanskog režima. U incidentu su poginule četiri osobe, među kojima troje američkih državljana.

Moskva: SAD pokušava da zastraši Kubu

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da će Rusija nastaviti „aktivno da podržava bratski kubanski narod tokom ovog izuzetno teškog perioda“.

„Ponovo potvrđujemo našu punu solidarnost sa Kubom i snažno osuđujemo svaki pokušaj mešanja u unutrašnja pitanja suverene države, zastrašivanja i korišćenja nezakonitih jednostranih restriktivnih mera, pretnji i ucena“, rekla je Zaharova.

Ona nije precizirala kakvu će konkretno pomoć Moskva pružiti Havani, ali je optužila Vašington za „netoleranciju prema svakom obliku opozicije“.

Kina osudila „zloupotrebu prava“

Podršku Kubi pružio je i Peking. Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun poručio je da se Kina protivi „nezakonitim jednostranim sankcijama koje nemaju osnov u međunarodnom pravu“.

„Sjedinjene Države moraju da prestanu da mašu batinom sankcija i pravnih mera protiv Kube, kao i da neprestano prete upotrebom sile. Kina čvrsto podržava Kubu u odbrani njenog nacionalnog suvereniteta i dostojanstva i protivi se svakom stranom mešanju“, rekao je Guo na redovnoj konferenciji za medije.

Optužnica zbog događaja iz 1996. godine

SAD optužuju Raula Kastra, mlađeg brata Fidela Kastra i jednog od najbližih saradnika kubanske revolucije, za zaveru radi ubistva američkih državljana tokom incidenta iz 1996. godine.

Tada su kubanske vlasti oborile dva civilna aviona organizacije koju je Havana smatrala neprijateljskom. Prema američkoj optužnici, u tom događaju poginule su četiri osobe.

Raul Kastro je u to vreme bio ministar odbrane Kube.

Optužnica dolazi u trenutku novih tenzija između Vašingtona i Havane. Pored američkog embarga koji traje još od 1962. godine, SAD su od januara ove godine uvele i potpunu naftnu blokadu Kube.