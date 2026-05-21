Izrael je oslobodio stotine aktivista iz međunarodne Humanitarne flotile Sumud, koji su pokušali da probiju izraelsku pomorsku blokadu Pojasa Gaze i u toku je njihova deportacija, saopštila je danas pravne organizacije koja sarađuje sa flotilom.

Pravni centar za prava arapskih manjina u Izraelu (Adalah) saopštio je da su svi aktivisti u tranzitu do civilnog aerodroma nedaleko od južnog izraelskog grada Eilata, odakle će biti deportovani.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je juče da je naložio da se aktivisti deportuju "što je pre moguće".

Netanjahu i vlasti drugih država juče su kritikovale izraelskog ministra za državnu bezbednost Itamara Ben-Gvira zbog snimka na kojem se ruga privedenim aktivistima međunarodne humanitarne flotile Sumud.

Foto: Emilio Morenatti/AP

On im je poručio da bi trebalo da budu kažnjeni dugotrajnim zatvorom.

Flotila za Pojas Gaze, koja je u aprilu krenula iz Španije, pokušala je da probije izraelsku blokadu. U tome ju je osujetila izraelska mornarica i uhapsila 430 aktivista.

Organizatori flotile su rekli da su aktivisti iz više od 40 zemalja, koji su učestvovali u misiji, bili "podvrgnuti nasilnom zlostavljanju poštu su ilegalno oteti nasred mora", dok su pokušali da zaobiđu blokadu.

Formalno je intervencija Ratne mornarice i policije Izraela u međunarodnim vodama protiv flotile bila ilegalna, protivna međunarodnom Pravu mora.