Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trampsuočava se sa prvim ozbiljnim političkim porazom zbog rata sa Iranom, pošto bi glasanja u Senatu i Predstavničkom domu mogla da ograniče njegovu mogućnost da nastavi rat bez saglasnosti Kongresa.

Demokrate su ove nedelje ostvarile retku političku pobedu zahvaljujući sve većem broju republikanaca koji se protive nastavku rata.

Nezadovoljstvo raste čak i unutar Trampove stranke, a pojedini republikanski kongresmeni otvoreno poručuju da predsednik ne može samostalno da vodi ratne operacije.

Prvi uspeh demokrate su ostvarile u Senatu, gde su uz pomoć republikanskih prebeglih glasova uspele da proguraju proceduru za dalje razmatranje mere koja bi ograničila predsednikova ratna ovlašćenja. Još važnije glasanje očekuje se u Predstavničkom domu, gde postoji mogućnost da deo republikanaca podrži predlog zajedno sa demokratama.

Iako je gotovo izvesno da bi Tramp stavio veto na eventualno usvojeni zakon, samo glasanje predstavlja ozbiljan politički udarac za predsednika nakon gotovo tri meseca rata sa Iranom.

Raste nezadovoljstvo i među republikancima

„Sve više republikanaca poručuje: ‘Ne možete voditi ovaj rat bez nas’“, izjavio je demokratski senator Tim Kejn, jedan od inicijatora mere.

Nezadovoljstvo unutar Republikanske stranke raste zbog produžavanja rata, probijanja zakonskih rokova i rasta cena goriva, što dodatno utiče na pad popularnosti republikanaca pred izbore za Kongres, piše Politiko.

Demokrate tvrde da sve veća podrška ograničavanju predsednikovih ratnih ovlašćenja odražava raspoloženje građana. Prema istraživanju New York Timesa i instituta Siena, čak 64 odsto Amerikanaca smatra da je napad na Iran bio pogrešna odluka, dok ga podržava svega 30 odsto ispitanika.

„Velika većina Amerikanaca ne podržava ovaj rat“, rekao je senator Geri Piters iz Mičigena. „Oni koji glasaju drugačije nisu u skladu sa stavovima građana“.

Među republikancima koji su se usprotivili Trampu nalazi se i senator Bil Kasidi, koji je nedavno izgubio unutarstranačke izbore od kandidata kojeg je podržao Tramp. Kasidi je ranije postao meta predsednikovih napada jer je glasao za njegov opoziv nakon nereda na Kapitolu 6. januara.

U Predstavničkom domu dodatnu pažnju izazvao je republikanski kongresmen Tomas Mesi, jedan od najglasnijih Trampovih kritičara, koji je izgubio stranačke izbore u Kentakiju od kandidata kojeg je podržao predsednik SAD.

Ipak, republikansko rukovodstvo pokušava da umanji značaj glasanja. Lider republikanske većine u Senatu Džon Tun ocenio je da iz rezultata „ne treba izvlačiti velike zaključke“, navodeći da su pojedini senatori bili odsutni.

Demokrate, međutim, veruju da će rast cena goriva i sve veće nezadovoljstvo ratom dodatno povećati pritisak na republikance tokom narednih nedelja.