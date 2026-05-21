Slušaj vest

Američki državni sekretar Marko Rubio danas je kritikovao zemlje NATO-a jer "odbijaju da preduzmu bilo šta" kako bi pomogle Sjedinjenim Državama u ratu sa Iranom.

Predsednik Donald Tramp "ne traži od njih da rasporede trupe ili pošalju borbene avione, ali one odbijaju da urade bilo šta", rekao je Rubio novinarima neposredno pre odlaska u Švedsku, gde će u petak učestvovati na sastanku ministara spoljnih poslova NATO-a.

"To nas je veoma uznemirilo", dodao je Rubio.

Istakao je da "mnoge zemlje članice NATO-a dele uverenje SAD-a da Iran ne sme da dođe u posed nuklearnog oružja i da predstavlja pretnju svetu", naglašavajući da je predsednik Tramp zato odlučio da "deluje".

Marko Rubio
Marko Rubio Foto: Jonathan Ernst / AFP / Profimedia

Napadi bez konsultacija sa NATO-om

Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. februara, bez prethodnih konsultacija sa NATO-om. Ključni evropski saveznici izrazili su sumnju u nužnost rata, osporavajući američko-izraelske tvrdnje o neposrednoj iranskoj nuklearnoj pretnji, posebno nakon što je iranska odmazda dovela do naglog rasta globalnih cena nafte.

Španski premijer Pedro Sančez osudio je rat kao nezakonit i uskratio dozvolu američkim avionima da koriste baze u njegovoj zemlji.

Napadi na Teheran u Iranu Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da Iran "ponižava" Sjedinjene Države u pregovorima, što je razbesnelo Donalda Trampa, koji je najavio povlačenje 5000 američkih vojnika iz Nemačke.

Rubio dovodi u pitanje vrednost NATO-a za Ameriku

"Oduvek sam snažno branio NATO tokom cele svoje karijere. Znam zašto je NATO dobar za Evropu, ali zašto je NATO dobar za Ameriku?", upitao je, nazvavši to "sasvim legitimnim pitanjem".

Ministri spoljnih poslova NATO-a sastaju se u četvrtak i petak u Helsingborgu na jugu Švedske kako bi razgovarali o podršci Ukrajini i pripremama za sledeći samit Alijanse u julu u Turskoj.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaRUBIO: Nadamo se da će Kina izvršiti pritisak na Iran da promeni svoje postupke
Marko Rubio
PlanetaGOTOV "EPSKI BES", "PROJEKAT SLOBODA" IDE NA PAUZU! Tramp reagovao na zahtev NUKLEARNE SILE 48 sati nakon početka operacije; BBC: Iran ovo shvata kao POBEDU
Donald Tramp Iran.jpg
Planeta"OPERACIJA PROTIV IRANA JE ZAVRŠENA"! Rubio šokirao: SAD se fokusiraju na obezbeđivanje bezbednog prolaza kroz Ormuski moreuz
Ormuski moreuz nafta barel
PlanetaAMERIKA ODBILA IRANSKU PONUDU ZA OTVARANJE ORMUSKOG MOREUZA! Rubio: To je neprihvatljivo za SAD, Teheran ima drugačiji pogled
Marko Rubio
PlanetaRUBIO OBJASNIO ZAŠTO JE AMERIKA NAPALA IRAN: Teheran želi da ima nuklearno oružje, u to nema sumnje (VIDEO)
Marko Rubio