Američki državni sekretar Marko Rubio danas je kritikovao zemlje NATO-a jer "odbijaju da preduzmu bilo šta" kako bi pomogle Sjedinjenim Državama u ratu sa Iranom.

Predsednik Donald Tramp "ne traži od njih da rasporede trupe ili pošalju borbene avione, ali one odbijaju da urade bilo šta", rekao je Rubio novinarima neposredno pre odlaska u Švedsku, gde će u petak učestvovati na sastanku ministara spoljnih poslova NATO-a.

"To nas je veoma uznemirilo", dodao je Rubio.

Istakao je da "mnoge zemlje članice NATO-a dele uverenje SAD-a da Iran ne sme da dođe u posed nuklearnog oružja i da predstavlja pretnju svetu", naglašavajući da je predsednik Tramp zato odlučio da "deluje".

Marko Rubio

Napadi bez konsultacija sa NATO-om

Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. februara, bez prethodnih konsultacija sa NATO-om. Ključni evropski saveznici izrazili su sumnju u nužnost rata, osporavajući američko-izraelske tvrdnje o neposrednoj iranskoj nuklearnoj pretnji, posebno nakon što je iranska odmazda dovela do naglog rasta globalnih cena nafte.

Španski premijer Pedro Sančez osudio je rat kao nezakonit i uskratio dozvolu američkim avionima da koriste baze u njegovoj zemlji.

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da Iran "ponižava" Sjedinjene Države u pregovorima, što je razbesnelo Donalda Trampa, koji je najavio povlačenje 5000 američkih vojnika iz Nemačke.

Rubio dovodi u pitanje vrednost NATO-a za Ameriku

"Oduvek sam snažno branio NATO tokom cele svoje karijere. Znam zašto je NATO dobar za Evropu, ali zašto je NATO dobar za Ameriku?", upitao je, nazvavši to "sasvim legitimnim pitanjem".

Ministri spoljnih poslova NATO-a sastaju se u četvrtak i petak u Helsingborgu na jugu Švedske kako bi razgovarali o podršci Ukrajini i pripremama za sledeći samit Alijanse u julu u Turskoj.