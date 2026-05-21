AMERIKA ŠALJE JOŠ 5.000 VOJNIKA U POLJSKU! Tramp: Odluka o slanju dodatnih trupa posledica odličnih odnosa
Predsednik SAD Donald Tramp je objavio da će Sjedinjene Države poslati dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku posle pobede Karola Navrockog na predsedničkim izborima.
Tramp je u saopštenju rekao da je ponosan što je podržao Navrockog tokom kampanje i da je odluka o slanju dodatnih američkih trupa takođe posledica njihovog odnosa.
"Na osnovu uspešnog izbora sadašnjeg predsednika Poljske, Karola Navrockog, koga sam ponosno podržavao, i našeg odnosa sa njim, sa zadovoljstvom objavljujem da će Sjedinjene Države poslati dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku", napisao je Tramp.
Tramp nije pružio dodatne detalje o raspoređivanju ili vremenskom okviru za dolazak američkih snaga u Poljsku.
