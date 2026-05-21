Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp je objavio da će Sjedinjene Države poslati dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku posle pobede Karola Navrockog na predsedničkim izborima.

Tramp je u saopštenju rekao da je ponosan što je podržao Navrockog tokom kampanje i da je odluka o slanju dodatnih američkih trupa takođe posledica njihovog odnosa.

"Na osnovu uspešnog izbora sadašnjeg predsednika Poljske, Karola Navrockog, koga sam ponosno podržavao, i našeg odnosa sa njim, sa zadovoljstvom objavljujem da će Sjedinjene Države poslati dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku", napisao je Tramp.

Tramp nije pružio dodatne detalje o raspoređivanju ili vremenskom okviru za dolazak američkih snaga u Poljsku.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlaneta"MI SMO SPREMNI DA IH PRIMIMO" Karol Navrocki pozvao Trampa da prebaci američke trupe iz Nemačke u Poljsku!
tramp.jpg
PlanetaTRAMP: Američka vojska se ne povlači iz Poljske
Screenshot 2025-08-18 192906.png
PlanetaTRAMP HVALI NOVOG PREDSEDNIKA POLJSKE I DEMONSTRACIJE PROTIV MIGRANATA: Američki predsednik se oglasio na svojoj društvenoj mreži "Biće sjajan" (FOTO)
tramp.jpg
PlanetaTRAMP ČESTITAO POLJSKOJ! Oduševljen dolaskom na vlast istoričara sa huliganskom prošlošću (FOTO)
Untitled-2.jpg
PlanetaBIVŠI BOKSER SA RUSKE POTERNICE NOVI PREDSEDNIK POLJSKE! Karol Navrocki, istoričar koji je imao Trampovu podršku, mogao bi da bude VELIKI PROBLEM za EU
vsna01 EPA Wojtek Jargilo.jpg