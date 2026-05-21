Slušaj vest

Raste strah od eskalacije epidemije ebole u ​​Demokratskoj Republici Kongo pošto je besna rulja zapalila centar za lečenje, što dodatno komplikuje napore za suzbijanje bolesti, piše Skaj njuz.

Prema podacima koje je danas objavilo Ministarstvo zdravlja DR Konga, epidemija je do sada izazvala 160 sumnjivih smrtnih slučajeva.

Ukupno je zabeleženo 670 sumnjivih slučajeva, od kojih je 61 potvrđen. Najnoviji podaci pokazuju da se bolest širi van granica, sa dva potvrđena slučaja u susednoj Ugandi, a zabrinjavajuće je i širenje na područja DR Konga koja su pod kontrolom pobunjenika.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO), koja je proglasila međunarodnu vanrednu situaciju u javnom zdravstvu, saopštila je da je epidemija gotovo sigurno mnogo veća nego što pokazuju zvanični podaci i izrazila je zabrinutost zbog brzine kojom se bolest širi.

Foto: Shutterstock

Neredi zbog straha od ebole

Sukobi su izbili danas u Rvampari, jednom od žarišta epidemije u provinciji Ituri. Nemiri su počeli nakon što je porodica žrtve ebole odbila da prihvati uzrok smrti i zahtevala da se telo preda.

Svedoci su rekli Rojtersu da su se demonstranti okupili ispred bolnice i zapalili šatore koji pripadaju organizaciji za medicinsku pomoć.

Policija je odgovorila ispaljivanjem upozoravajućih hica i suzavcem kako bi rasterala gomilu.

Foto: Privatna Arhiva

Bolest se širi na područja koja drže pobunjenici

Potvrda novog slučaja stotinama kilometara od epicentra, u području koje kontrolišu pobunjenici, signalizira dalje širenje bolesti. Stručnjaci veruju da je virus neotkriveno cirkulisao u epicentru, provinciji Ituri, oko dva meseca. U četvrtak je smrt 28-godišnjeg pacijenta prijavljena i u provinciji Južni Kivu, u ruralnom području nedaleko od glavnog grada provincije, Bukavua.

Detalje je objavila Alijansa reke Kongo, pobunjenička grupa koja uključuje borce pokreta M23, koji podržava Ruanda, a koji je prošle godine zauzeo delove istočnog Konga. Lokalni zdravstveni zvaničnici potvrdili su da su u toj pokrajini bila dva sumnjiva slučaja, od kojih je jedan završio smrću.

Slučaj ebole je takođe potvrđen prošle nedelje u Gomi, glavnom gradu susedne provincije Severni Kivu, koja je takođe pod kontrolom grupe M23.

Foto: EPA

Džejn Halton, predsednica Koalicije za inovacije u pripremljenosti za epidemije (CEPI), rekla je novinarima u Ženevi da potvrđeni slučajevi prijavljeni do sada verovatno predstavljaju samo „vrh ledenog brega“. CEPI je organizacija koja finansira razvoj vakcina i trenutno procenjuje potencijalne kandidate za vakcinu protiv ebole.

Nestašica vakcina i međunarodna pomoć

Problemu dodatno pogoršava činjenica da ne postoji odobrena vakcina ili lek za soj Bundibugjo koji izaziva epidemiju. Jedan stručnjak je ove nedelje procenio da bi bilo potrebno najmanje šest do devet meseci da se vakcina razvije i postane dostupna. Zdravstveni radnici i humanitarne agencije na terenu upozoravaju da im hitno nedostaju zalihe i osoblje da bi adekvatno odgovorili na krizu.

Velika Britanija je u četvrtak objavila da će izdvojiti do 20 miliona funti (oko 23 miliona evra) za borbu protiv epidemije. Sredstva su namenjena podršci zdravstvenim radnicima na prvoj liniji fronta, poboljšanju kontrole infekcije i praćenju širenja bolesti. Sjedinjene Američke Države su do sada izdvojile 23 miliona dolara (oko 19,8 miliona evra) i najavile pomoć za otvaranje do 50 klinika u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi.

Foto: Profimeida / Augustin Wamenya / AFP

Uvode se ograničenja putovanja

Susedna Uganda je potvrdila da obustavlja sav javni putnički prevoz iz DR Konga u naredne četiri nedelje, sa izuzetkom kamiona koji prevoze hranu i robu. Istovremeno, Ministarstvo unutrašnje bezbednosti SAD je najavilo pojačane provere za građane SAD koji su bili u Kongu, Ugandi ili Južnom Sudanu u poslednjih 21 dan.

Počev od danas, takvi putnici će biti preusmereni na Međunarodni aerodrom Vašington Dales radi dodatne provere.

Već su na snazi ograničenja koja zabranjuju drugim putnicima iz te tri zemlje ulazak u SAD. Međutim, u sredu je naređeno da let Er Fransa iz Pariza za Detroit bude preusmeren u Montreal nakon što se, kako je saopštila američka carinska i granična zaštita, putnik iz DR Kongo „greškom“ ukrcao na let.