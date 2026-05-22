Ministar spoljnih poslova Kube Bruno Rodrigez optužio je danas američkog državnog sekretara Marka Rubija da provocira vojnu agresiju protiv Kube i da lažno predstavlja tu zemlju kao državu sponzora terorizma.

"Američki državni sekretar ponovo laže kako bi podstakao vojnu agresiju koja bi dovela do prolivanja kubanske i američke krvi", naveo je Rodrigez, prenosi Rojters.

On je poručio da Kuba ne predstavlja nikakvu pretnju po bezbednost Sjedinjenih Američkih Država i optužio Vašington da namerno pokušava da izazove ekonomski kolaps i društveni haos na ostrvu.

Ranije danas, Rubio je ocenio da Kuba "odavno predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost SAD", tvrdeći da se na ostrvu nalaze ruske i kineske obaveštajne strukture.

Kurir.rs/Rojters

