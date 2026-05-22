Vlasti u ruskoj Jaroslavskoj oblasti prijavile su napad dronovima i iz bezbednosnih razloga zatvorile put od Jaroslava ka Moskvi. Telegram kanal Shot naveo je da su stanovnici čuli oko 20 eksplozija.

Napad dronovima pogodio je rusku Jaroslavsku oblast, udaljenu oko 250 kilometara od Moskve, rano u petak, što je navelo vlasti da zatvore saobraćaj na autoputu koji vodi ka prestonici.

Guverner Jaroslavske oblasti Mihail Jevrajejev izjavio je da je region bio meta ukrajinskog napada dronovima, prenosi "Ukrajinska pravda", pozivajući se na guvernera i ruske javne kanale.

- Naš region bio je izložen napadu ukrajinskih bespilotnih letelica. Iz bezbednosnih razloga zatvoren je izlaz iz Jaroslava ka Moskvi - rekao je Jevrajejev.

Ruski mediji javili su da je dron pogodio industrijski objekat u Jaroslavu i izazvao požar. Jevrajejev je kasnije rekao da su hitne službe na terenu i da nema žrtava.

Ruski Telegram kanal Shot objavio je da je, prema navodima lokalnih meštana, u Jaroslavu odjeknulo oko 20 eksplozija, prenosi "Ukrajinska pravda".

Zatvaranje saobraćaja odnosi se na izlaz iz Jaroslava ka Moskvi, u blizini raskrsnice Moskovskog prospekta i Jugozapadne obilaznice, navode ruski izvori, piše Kijev post.

Ukrajina od početka rata više od 150 puta gađala ruske naftne rafinerije

Ukrajinska vojska pogodila je ruske naftne rafinerije 158 puta od početka rata u Ukrajini, prema podacima koje je prikupio medij "Vot Tak" sa sedištem u Poljskoj.

Nalazi, objavljeni 21. maja, dolaze u trenutku kada Kijev nastavlja da povećava učestalost napada na ruska naftna postrojenja s ciljem da oslabi sposobnost Moskve da nastavi vođenje rata.

Kijev energetske objekte smatra legitimnim vojnim ciljevima, jer ta postrojenja obezbeđuju gorivo i finansijska sredstva za ratnu mašineriju Kremlja.

Prema navodima "Vot Taka", ukrajinska vojska je kombinacijom raketnih i napada dronovima tokom čitavog rata pogodila najmanje 24 od 33 ruske rafinerije koje mogu da prerade više od milion tona nafte godišnje.

Podaci obuhvataju sve velike rafinerije smeštene u evropskom delu Rusije. Najnoviji podaci objavljeni su nakon niza ukrajinskih napada na rafinerije poslednjih dana.

Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenskipotvrdio je da su ukrajinske snage tokom noći 21. maja napale Rosnjeftovu naftnu rafineriju u Sizranju.

Dan ranije, Ukrajina je pogodila jednu od najvećih ruskih naftnih rafinerija kod grada Kstovo u Nižnjenovgorodskoj oblasti, saopštio je Generalštab Ukrajine - što predstavlja drugi prijavljeni pogodak na to postrojenje u roku od nedelju dana.

"Vot Tak" navodi da je napad na rafineriju u Sizranju bio 11. takav slučaj, dok su rafinerije u Rjazanju i Saratovu pogođene po 15 puta.

Ukrajina je počela redovno da izvodi napade na ruske naftne rafinerije 2023. godine, a od tada su napadi postali intenzivniji i učestaliji.

U prvih pet meseci 2026. godine Kijev je izveo 32 napada, čime se gotovo izjednačio sa ukupnim brojem napada na rafinerije tokom 2024. godine, kada ih je bilo 34, navodi ovaj medij.

Jedan od najznačajnijih ukrajinskih napada na rafinerije dogodio se 17. maja, kada su dronovi pogodili Moskovsku naftnu rafineriju u velikom napadu na rusku prestonicu. Napad je primorao rafineriju da privremeno obustavi preradu nafte, prenosi "Rojters".