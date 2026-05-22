Američke obaveštajne procene navode da je Ukrajinapovratila oko 400 kvadratnih kilometara teritorije nakon što su ukrajinski zvaničnici onesposobili hiljade Starlink terminala koje su ruske snage ilegalno koristile.

Ukrajinski ministar digitalnih transformacija Mihailo Fedorov rekao je da je gašenje Starlinka, zajedno sa dronovima za napade srednjeg dometa, pomoglo da se tok borbi preokrene u korist Ukrajine.

Novo deklasifikovano izveštavanje američke vojne obaveštajne službe otkriva da je ukrajinsko strateško onesposobljavanje hiljada ilegalnih ruskih Starlink terminala izazvalo katastrofalan kolaps komandovanja i kontrole za Moskvu, što je omogućilo Kijevu da početkom ove godine oslobodi skoro 400 kvadratnih kilometara okupirane teritorije.

Napredovanje je bilo moguće delom zbog značajnog slabljenja ruskih sposobnosti na prvoj liniji fronta, navodi se u izveštaju američke Odbrambene obaveštajne agencije pripremljenom za inspektora Pentagona.

Nalazi, o kojima je prvi izvestio "Blumberg", ukazuju na to koliko su se ruske snage oslanjale na prokrijumčarenu američku komercijalnu tehnologiju za svakodnevne operacije na bojištu.

Tehnološka zamka



Mesecima su ruske snage koristile mreže crnog tržišta kako bi rasporedile hiljade SpaceX Starlink terminala duž linije fronta. Izveštaj DIA navodi da je Kremlj koristio satelitsku mrežu kako bi rešio hronične probleme sa taktičkom komunikacijom, koristeći brzi prenos podataka za koordinaciju kretanja trupa i prenos video-snimaka u realnom vremenu za napade dronovima i artiljerijom dugog dometa.

Prelomni trenutak dogodio se u februaru, kada su ukrajinski timovi za digitalnu obaveštajnu delatnost, u saradnji sa kompanijom SpaceX, uveli strogi sistem geografske "bele liste" za verifikaciju.

Ta izmena je praktično onesposobila svaki neovlašćeni terminal koji je radio unutar zone sukoba.

Prema američkim obaveštajnim podacima, posledice po ruske operacije bile su trenutne. Gubitak pristupa Starlinku oslabio je sposobnost Rusije da koordinira izviđanje, operacije dronovima i artiljerijsko navođenje duž pojedinih delova fronta.

Dvostruki udarac za Kremlj



Tajming gašenja Starlinka nije mogao biti gori za ruske komandante. Nalazi DIA pokazuju da se prekid satelitske mreže poklopio sa agresivnim obračunom Kremlja protiv korišćenja aplikacije Telegram među ruskim vojnicima.

Godinama su ruski vojnici koristili Telegram kao neformalnu i nezaštićenu zamenu za neispravne vojne radio-stanice. Istovremeni gubitak i Starlink prenosa podataka i pristupa Telegramu predstavljao je "dvostruki udarac" za ruske linije fronta, ostavljajući jedinice na terenu u komunikacionom vakuumu.

Ukrajinski operateri dronova koji su tada pratili liniju fronta prijavili su masovnu konfuziju, lokalnu paniku i slučajeve smrtonosne prijateljske vatre među ruskim jedinicama u povlačenju.

- Bez Starlinka, praktično su vraćeni na komunikacije iz doba Hladnog rata - rekao je ukrajinski vojnik sa pozivnim znakom "Konoš".

Ukrajinski zvaničnici ukazuju na šire planiranje



Iako američka obaveštajna procena naglašava značaj prekida Starlinka, ukrajinski zvaničnici ukazuju i na šire planiranje operacija i upotrebu dronova kao ključne faktore uspeha.

Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski ranije je rekao da je južna operacija već bila u toku pre odluke o Starlinku.

- Operacija na jugu počela je mesec dana pre odluke u vezi sa Starlinkom - rekao je on.