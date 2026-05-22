Slušaj vest

Albino bivo sa plavom grivom, nazvan "Donald Tramp", postao je senzacija na društvenim mrežama u Bangladešu, privlačeći radoznale posmatrače željne da ga fotografišu pre planiranog žrtvovanja krajem meseca.

Njegov vlasnik Zija Udin Mrida rekao je da je bivolu od 700 kilograma ime "Donald Tramp" dao njegov mlađi brat zbog upečatljive plave grive koja podseća na kosu američkog predsednika, preneli su francuski mediji.

Prošlog meseca, posmatrači i deca su se okupljali na njegovoj farmi u Narajanganju u blizine Dake, glavnog grada Bangladeša, nadajući se da će ugledati ovu neočekivanu nacionalnu slavnu ličnost.

Da bi mu griva izgledala najbolje, kanta sveže vode se sipa preko glave, a zatim se četka kako bi se ukrotila njegova gusta plava griva, uvučena između dugih, zakrivljenih rogova. Vlasnik mu pravi frizuru kao što ima američki predsednik.

Albino bivoli, sa belim ili žućkastim krznom zbog nedostatka melanina, izuzetno su retki. Za farmera, sličnosti između ovog bivola i stanara Bele kuće ograničene su samo na frizuru.

- On je veoma nežan bivo. Jede kao i ostali, ne bori se oko hrane i deli istu štalu - rekao je vlasnik.

Bangladeš, zemlja sa 170 miliona stanovnika sa muslimanskom većinom, sprema se da proslavi Praznik žrtvovanja, 28. maja.

Poslednjih godina, entuzijazam koji okružuje ovaj verski ritual transformisao se u sve složenije proslave, sa životinjama koje su pažljivo negovane i ukrašene vencima za dan žrtvovanja.

Očekuje se da će tog dana biti zaklano više od 12 miliona grla stoke - koza, ovaca, krava i bivola, što je jedna od retkih prilika za najsiromašnije porodice da jedu meso. Vlasnik je novinarima rekao da će mu nedostajati "Donald Tramp".

Na društvenim mrežama kruže fotografije bivola sa uredno očešljanom plavom grivom koja podseća na frizuru američkog predsednika.