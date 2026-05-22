Kina je ove godine po treći put domaćin Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK). Kao važan institucionalni sastanak koji se redovno održava tokom svake "godine APEK-a", ovogodišnji sastanak ministara trgovine APEK-a fokusiraće se na četiri ključne oblasti: izgradnju azijsko-pacifičke zone slobodne trgovine, održavanje multilateralnog trgovinskog sistema, digitalnu saradnju i zelenu ekonomiju.

Kao "putokaz" azijsko-pacifičke, globalne ekonomske i trgovinske politike, ovogodišnji sastanak će se fokusirati i na "Izgradnju azijsko-pacifičke zajednice za unapređenje zajedničkog prosperiteta", što je i tema “Godine Kine za saradnju APEK-a”.

Poslednjih godina, APEK je sproveo opsežnu praktičnu saradnju u digitalnim oblastima kao što su trgovina bez papira, prekogranična elektronska trgovina, veštačka inteligencija i pametna carina. Azijsko-pacifička pokazna elektronska lučka mreža koju je pokrenula Kina postala je važna platforma za digitalizaciju regionalne trgovine.