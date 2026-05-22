U velikom preokretu, detektivi su saopštili da je istraga o zloupotrebi javne funkcije protiv bivšeg princa Endrua proširena i da sada obuhvata širok spektar mogućih krivičnih dela, uključujući seksualno nedolično ponašanje i korupciju.

Tri meseca nakon što je bivši vojvoda od Jorka uhapšen zbog tvrdnji da je tokom svoje desetogodišnje funkcije britanskog trgovinskog izaslanika odavao tajne finansijeru i pedofilu Džefriju Epstajnu, policija sada ispituje svedoke o sumnjama na krivična dela.

Policija će danas uputiti do sada nezabeležen javni apel potencijalnim "žrtvama i preživelima" da se jave. To dolazi nakon što je policija identifikovala "više pravaca istrage" u onome što se opisuje kao "značajna istraga".

Policija je zaplenila veliku količinu dokaza tokom pretresa Endruovog bivšeg doma u Rojal Lodžu u Vindzoru, kao i njegove nove nekretnine na imanju Sandringem u Norfolku, a istražitelji sada navodno "pažljivo analiziraju" zaplenjeni materijal.

Veliki razvoj događaja usledio je nakon objavljivanja novih dokumenata koji se odnose na Endruovo imenovanje za trgovinskog izaslanika.

Dokumenti otkrivaju da je pokojna kraljica bila "veoma zainteresovana" da njen sin preuzme "istaknutu ulogu u promociji nacionalnih interesa" kada se njen rođak, vojvoda od Kenta, povukao sa te funkcije.

Dokumenti koje je objavila vlada pokazuju da je Endru preferirao misije u "sofisticiranim zemljama", ali da nije trebalo da bude "opterećen" sastancima i administracijom vezanom za funkciju.

Dokument od 15 stranica objavljen je nakon pritiska poslanika, pošto je američko Ministarstvo pravde objavilo Epstajnove fajlove.

Ti dokumenti sugerišu da je tadašnji vojvoda delio potencijalno komercijalno osetljive informacije, do kojih je dolazio zahvaljujući svojoj zvaničnoj funkciji, sa Epstajnom. Policija je u februaru upala u njegovu kuću Vud Farm i privela Endrua na njegov 66. rođendan.

Pušten je posle oko 11 sati, uz nastavak istrage. Policija je sada saopštila da viši istražitelji već razgovaraju sa Krunskim tužilaštvom radi "ranih istražnih saveta" uoči moguće optužnice.

Takođe sarađuju sa američkim Ministarstvom pravde kako bi formalno zatražili dokaze sadržane u milionima dokumenata iz Epstajnovih fajlova.

Pored optužbi iz tih dokumenata, istražitelji proveravaju i odvojene tvrdnje da je Epstajn 2010. godine poslao jednu ženu u Veliku Britaniju radi seksualnog odnosa sa Endruom, što podseća na optužbe pokojne Virdžinije Đufre, koja je tvrdila da je bila predmet trgovine ljudima radi seksa sa bivšim vojvodom.

Endru je nagodbom rešio građansku parnicu u Njujorku koju je podnela Đufreova, uz navodnu isplatu od 12 miliona funti, bez priznavanja odgovornosti. Ranije je energično negirao njene tvrdnje.

Detektivi su razgovarali sa advokatom navodne druge žrtve, čiji identitet nije objavljen. Međutim, policija još nije obavila razgovor sa njom jer nije podnela zvaničnu prijavu.

Pomoćnik glavnog komandanta policije Oliver Rajt rekao je da je formiran poseban tim "najiskusnijih specijalizovanih istražitelja", uključujući detektive sa iskustvom u istragama teških seksualnih napada i finansijske stručnjake.

Potvrdio je da su već razgovarali sa brojnim svedocima, ali je rekao da se nada da će se javiti i drugi kako bi rasvetlili Endruov odnos sa pedofilom.

- Zaista želim da naglasim da su naša vrata otvorena. Kad god žrtva ili preživeli budu spremni da razgovaraju sa nama, mi smo spremni za njih, u bilo kom trenutku - rekao je pomoćnik komandanta.

- Kada je reč o Epstajnovim žrtvama i preživelima, nadamo se da će svako ko ima relevantne informacije da nam se obrati. Veoma blisko sarađujemo sa kancelarijom Ministarstva pravde SAD kako bismo dobili dodatne informacije koje bi mogle biti povezane sa ovom istragom. Takođe veoma tesno sarađujemo sa Krunskim tužilaštvom. Istraga obuhvata više aspekata navodnog nedoličnog ponašanja, pa razgovaramo sa širokim spektrom svedoka. Zaista želimo da pošaljemo poruku da ohrabrujemo svakoga ko ima informacije da nam se javi.

Upozorio je da bi istraga mogla trajati mesecima pre nego što detektivi budu spremni da dostave dokaze Krunskom tužilaštvu radi odluke o eventualnom podizanju optužnice.

- Istraga je po svojoj prirodi izuzetno temeljna i zahteva vreme. Postupamo veoma pažljivo i oprezno.

Jedno od ključnih pitanja jeste da li se bivši princ može smatrati javnim funkcionerom prema odredbama ovog krivičnog dela. Policija će morati da ispita različite zvaničnike i zatraži od vlade dokumentaciju koju je Endru eventualno potpisao u vezi sa poverljivošću tokom svoje funkcije, koju je obavljao deset godina do 2011.

- Ne postoji jednostavna definicija javnog funkcionera i svaki slučaj mora se procenjivati pojedinačno, uzimajući u obzir prirodu funkcije, dužnosti koje se obavljaju i nivo javnog poverenja - navode smernice Krunskog tužilaštva.

Među javne funkcionere spadaju policajci, državni službenici, sudije, izabrani zvaničnici i vojni oficiri.

Imejlovi objavljeni u Epstajnovim dokumentima sugerišu da je bivši vojvoda slao Epstajnu izveštaje sa zvaničnih poseta Hongkongu, Vijetnamu i Singapuru. Endru je bio specijalni predstavnik Velike Britanije za trgovinu i investicije u Aziji tokom 2010. i 2011. godine.

Optužen je da je Epstajnu prosleđivao poverljive izveštaje i investicione prilike nakon što je finansijer 2009. godine izašao iz zatvora zbog seksualnih delikata nad decom.

Jedan imejl iz novembra 2010. Endru je prosledio samo pet minuta nakon što mu ga je poslao tadašnji specijalni savetnik Amit Patel.

Zatim je, na katoličko Badnje veče 2010. godine, navodno uključio Epstajna u poverljivi brifing o investicionim mogućnostima u obnovi Helmanda u Avganistanu.

Detektivi sada razgovaraju sa zvaničnicima Kabineta vlade i Bakingemske palate, koji je ranije saopštio da je osoblje "spremno da pruži podršku" policiji.

Kraljevski pomoćnici navode da Palata ne može da komentariše bilo šta dok traje aktivna policijska istraga kako ne bi ugrozila postupak.

Izvori podsećaju na "odlučne" poteze kralja, koji je svom bratu oduzeo preostale titule i počasti i obezbedio njegovo iseljenje iz Rojal Lodža.

I on i kraljica Kamila, koja je ukazivala na problem nasilja nad ženama, prošle godine su izjavili da su njihove "misli i najdublje simpatije bile i ostale uz žrtve i preživele svih oblika zlostavljanja".

Kraljev brat nije se javno osvrtao na optužbe, ali je uvek negirao bilo kakvu nezakonitost u odnosima sa Epstajnom ili saznanja o njegovim seksualnim zločinima.