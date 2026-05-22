Upozorenje dolazi nakon što se broj slučajeva udvostručio otkako je početkom ovog meseca proglašena epidemija u Alkantarilji, u regionu Mursija. Prema podacima regionalnog ministarstva zdravlja, sada je potvrđeno osam slučajeva ove zarazne bolesti.

Morbile, koje se prenose kašljanjem i kijanjem, smatraju se jednom od najzaraznijih bolesti na svetu, sa stopom prenošenja koja se približava brojki od 100 odsto.

Bolest izaziva temperaturu, kašalj i karakterističan osip u vidu fleka, a prema navodima Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, morbile su "ozbiljna bolest koja može dovesti do komplikacija pa čak i smrti".

Do prošlog četvrtka identifikovana su četiri slučaja, uključujući troje odraslih i jednu bebu. Prvi slučaj potvrđen je 5. maja, saopštile su vlasti. Kod prvih slučajeva proteklo je i do dve nedelje između pojave simptoma i postavljanja dijagnoze.

Kod najnovijih slučajeva taj period je skraćen, pa su oboleli identifikovani samo četiri dana nakon pojave simptoma. Zvaničnici su rekli da su se četiri pacijenta zarazila nakon kontakta sa drugim obolelim. Informacije o zaraženima nisu objavljene.

Praćenjem lanca zaraze, vlasti su uspele da ograniče širenje bolesti, navelo je ministarstvo. Ministar zdravlja Huan Hoze Pedrenjo izjavio je da rad Službe za epidemiologiju znači da "epidemija nije izmakla kontroli".

Osip na koži kao jedan od simptoma Foto: Profimedia

U početku se verovalo da je epidemija potekla sa proslave krštenja u Alkantarilji. Međutim, ta teorija je odbačena nakon istrage. Tokom poslednjih godinu dana u Evropi je prijavljeno više od 6.000 slučajeva morbila - oko trećina među decom mlađom od pet godina.

U periodu od februara prošle godine do januara ove godine šest osoba umrlo je od ove bolesti. To je nešto manje u odnosu na prethodnu godinu, kada je zabeleženo 7.655 slučajeva, od kojih je osam bilo smrtonosno.

Više od trećine slučajeva registrovanih tokom 2025/26. godine - odnosno 37 odsto - odnosilo se na decu mlađu od pet godina, što predstavlja 2.250 infekcija.

Svetska zdravstvena organizacija Foto: Shutterstock

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), ova starosna grupa je posebno ranjiva na morbile, koje mogu izazvati upalu pluća, meningitis, slepilo i napade ukoliko se prošire na druge delove tela.

Dodatna 2.282 slučaja zabeležena su među osobama starijim od 15 godina. Najbolji način zaštite od morbila jeste vakcinacija.

MMRV vakcina - unapređena verzija vakcine protiv morbila, zaušaka i rubeole koja uključuje i zaštitu od ovčijih boginja - dostupna je svoj maloj deci u Velikoj Britaniji. Bebe mogu da je prime sa 12 i 18 meseci starosti, ali se nudi i starijoj deci.