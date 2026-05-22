Generalni sekretar NATO-a, Mark Rute želi novi fokus na sporazume u odbrambenoj industriji kako bi se smanjio veliki proizvodni jaz u Evropi, ali i kako bi se zadržao američki predsednik Donald Tramp u okviru saveza.

Šef NATO-a promoviše ideju da se značajno poveća proizvodnja naoružanja i sklapanje odbrambenih poslova, dok pokušava da pripremi uspešan samit saveza u Ankari u julu, navodi troje visokih NATO diplomata.

Cilj je da se popuni stvarni evropski deficit u proizvodnji, ali i da se SAD ekonomski motivišu da ostanu angažovane, kažu oni.

- Mislim da je dobro što Rute ovo ističe da možemo da imamo zajedničke standarde, bolju interoperabilnost i da proizvodimo više i jeftinije - rekla je švedska ministarka spoljnih poslova Marija Malmer Stenergard.

Ruteov plan je "dobra vest i za SAD", rekao je jedan od diplomata.

Međutim, jače uključivanje NATO-a u odbrambene ugovore moglo bi da izazove sukob sa Evropskom unijom, koja je pokrenula sopstvene zakonske predloge i kredite vredne milijarde evra kako bi podržala evropsku odbrambenu industriju.

Nova strategija odražava poteškoće NATO-a da pronađe zajedničku temu u podeljenom savezu. Donald Tramp je ovog meseca iznenadio Nemačku i Poljsku najavama o smanjenju broja američkih trupa, dok se saveznici spore i oko pomoći Ukrajini i ulozi NATO-a po drugim globalnim pitanjima.

Fokus na industriju "ima smisla kao način da se pažnja skrene sa drugih podela", rekao je bivši NATO zvaničnik. U centru Ruteove strategije je donošenje konkretnih dokaza o povećanju proizvodnje i potrošnje u odbrani pred samit u Ankari.

Rute je u javnosti više puta pozvao vojnu industriju da poveća proizvodnju i traži nove poslove, čak i pre nego što su ugovori formalno potpisani. U bilateralnim razgovorima, on je tražio od evropskih zemalja da na samit donesu dokaze o povećanoj proizvodnji i industrijskim ugovorima.

To uključuje podsticanje zajedničkih projekata sa američkim odbrambenim kompanijama i veći uvoz američkog oružja.

Plan bi mogao da uključi i zamenu zastarelih NATO aviona i reviziju odnosa sa odbrambenim firmama, kao i uključivanje startapova u NATO vojne vežbe.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da NATO ima ograničene mogućnosti da utiče na stvarnu industrijsku proizvodnju, jer države same odlučuju o kupovini oružja.

Kupovina oružja ostaje pod nacionalnom kontrolom, a problemi poput sporih dozvola i zabrinutosti oko tehnologije mogu otežati saradnju između SAD i Evrope.