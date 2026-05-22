Slušaj vest

Francuskinja Marin Ruso je žena osumnjičena da je ostavila dvoje maloletne dece u šumovitom području u okolini Alkaser do Sala u Portugalu. Slučaj sada istražuju portugalske i francuske vlasti.

Portugalske i francuske vlasti i dalje pokušavaju da utvrde šta je navelo Marin Ruso (41), da ostavi dvoje male dece u izolovanom području kod Alkaser do Sala.

Iako je i dalje malo dostupnih informacija o njoj, poznato je da je živela u Kolmaru na istoku Francuske, oko 500 kilometara od Pariza, i da nije imala poznate krivične presude.

Ostavljeni dečaci Foto: Guarda Nacional Republicana/Društvene mreže

Na društvenim mrežama i profesionalnim platformama predstavljala se kao seksolog i edukator. U jednom od objavljenih tekstova opisivala je svoj rad kao "humanistički" pristup usmeren na emocionalno blagostanje ljudi.

Prema dostupnim informacijama sa njenih profesionalnih profila, studirala je psihomotoriku na Univerzitetu Pjer i Marija Kiri u Parizu i radila je sa EFT metodom, tehnikom povezanom sa emocionalnim oslobađanjem.

U julu prošle godine objavljivala je video materijale o obukama za roditelje kako da razgovaraju sa decom o seksualnosti.

U poslednje vreme navodno je komentarisala i sadržaje o roditeljstvu.

Marin Ruso Foto: Guarda Nacional Republicana/Društvene mreže

Od skoro u vezi sa očugom dece

Marin Ruso je uhapšena u četvrtak u Fatimi zajedno sa Markom Balabrigom (56), kojeg vlasti identifikuju kao očuha dvoje dece.

Prema francuskim medijima, njihova veza je bila relativno nova. Muškarac je opisan kao poznat policiji i pravosudnom sistemu u Kolmaru i navodno ima istoriju psihijatrijskih problema.

Njih dvoje su putovali automobilom iz Francuske do Portugala sa Zakarijem i Bartelmeom, starim tri i pet godina.

Stvari dečaka Foto: Guarda Nacional Republicana/Društvene mreže

Deca ostavljena u šumi

Maloletnici su pronađeni u utorak u kasnim popodnevnim satima u Portugalu, u blizini Monte Novo do Sul, kod državnog puta EN 253 koji povezuje Komportu i Alkaser do Sal.

Svako dete je imalo ranac sa odećom, vodom, voćem i keksom.

Prema rečima čoveka koji ih je pronašao, deca su rekla da su im odrasli vezali oči i ostavili ih u šumi "da igraju igru", tražeći od njih da pronađu igračku.

"U retrovizoru sam video da trče prema meni, vrišteći i plačući", rekao je Aleksandre Kintaš za SIC.

Deca su imala nekoliko modrica, ali nije bilo moguće utvrditi njihov tačan uzrok.

Nestanak dece prijavljen u Francuskoj

Nestanak braće prijavila je porodica majke francuskim vlastima više od nedelju dana ranije.

Dečaci Foto: Guarda Nacional Republicana/Društvene mreže

U kući majke u Kolmaru ostalo je još jedno dete žene, 16-godišnjak, koji je takođe navodno bio ostavljen sam.

Nakon što su ih pronašle portugalske vlasti, deca su dobila medicinsku pomoć i potom su smeštena u hraniteljsku porodicu.

Biološki otac dece sada dolazi u Portugal i biće procenjeno da li može da preuzme starateljstvo.

Par pod policijskim nadzorom

Marin Ruso i Mark Balabriga locirani su u Fatimi nakon dojave policiji. Prema saznanjima SIC-a, kretali su se vozilom koje je već bilo označeno.

Oboje su bili pod nadzorom portugalske Republikanske nacionalne garde (GNR) dok su trajale sudske procedure.

Osumnjičeni su za krivična dela porodičnog nasilja i izlaganja i napuštanja maloletnika.