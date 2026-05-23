- Program "Nagrade za pravdu" Stejt Departmenta SAD nudi nagradu do 10 miliona dolara za informacije koje vode do narušavanja finansijskih mehanizama Hezbolaha. Ovo je samo početak. Svako ko i dalje štiti ili sarađuje sa ovom terorističkom organizacijom, treba da shvati da će biti pozvan na odgovornost - navodi se u saopštenju.

SAD su danas sankcionisale devet osoba koje "omogućavaju Hezbolahu da potkopa suverenitet Libana", unapređuju "zlonamernu agendu iranskog režima i aktivno ometaju put ka miru i oporavku libanskog naroda", dodaje se u saopštenju.

Vlasti su istakle da su oznake usmerene na pojedince koji ometaju razoružavanje Hezbolaha, uključujući "članove parlamenta, iranskog diplomatu koji krši suverenitet Libana i libanske bezbednosne zvaničnike koji su zloupotrebali svoje uloge u korist terorističke organizacije".

Stejt department je naglasio da je primarni cilj SAD u Libanu potpuno razoružavanje milicija Hezbolaha i obnavljanje pune i monopolske kontrole libanske vlade nad svojom teritorijom.

