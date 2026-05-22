tramp: "bio bih srećan da to uradim"

tramp: "bio bih srećan da to uradim"

Slušaj vest

Američki predsednik, Donald Tramp i američki državni sekretar Marko Rubio u četvrtak su ponovo otvorili mogućnost američke vojne intervencije na Kubi, što predstavlja novu eskalaciju, dan nakon što je administracija objavila optužnicu protiv bivšeg kubanskog lidera Raula Kastra.

Tramp je rekao da su prethodni američki predsednici decenijama razmatrali intervenciju na Kubi, ali da će, kako stvari stoje, možda upravo on biti taj koji će to sprovesti.

1/6 Vidi galeriju Raul Kastro Foto: Shutterstock, EPA/Alejandro Ernesto Pool, EPA, AP Endru St Dzordz

Tramp: "Izgleda da sam ja taj koji će to uraditi"

- Drugi predsednici su ovo razmatrali 50, 60 godina, da nešto urade - rekao je Tramp novinarima tokom događaja o zaštiti životne sredine u Ovalnom kabinetu.

- I izgleda da ću ja biti taj koji će to uraditi. I bio bih srećan da to uradim.

Državni sekretar Marko Rubio je rekao da Kuba već godinama predstavlja pretnju nacionalnoj bezbednosti SAD zbog svojih veza sa američkim protivnicima i da Tramp namerava da se time ozbiljno pozabavi.

1/9 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp završio posetu Kini Foto: Mark Schiefelbein/AP

Rubio: "Verovatnoća za diplomatsko rešenje nije velika"

Rubio, sin kubanskih imigranata koji dugo zauzima tvrd stav prema kubanskom socijalističkom rukovodstvu, rekao je da Trampova administracija želi da reši nesuglasice sa Kubom mirnim putem, ali da sumnja da je diplomatsko rešenje moguće sa sadašnjim vlastima.

- Predsednikova preferencija je uvek pregovarački, miran dogovor. To je uvek naša preferencija i to ostaje naša preferencija sa Kubom - rekao je Rubio u Majamiju pre nego što je otišao na let na NATO sastanak u Švedskoj, a zatim u posetu Indiji.

- Iskreno vam kažem, verovatnoća da se to desi, s obzirom na to sa kim imamo posla, nije velika - dodao je.

Ključni Trampovi saradnici - uključujući Rubija, direktora CIA Džona Retklifa i druge visoke zvaničnike za nacionalnu bezbednost - u poslednjim mesecima su se sastajali sa kubanskim zvaničnicima kako bi ispitali mogućnosti za poboljšanje odnosa.

Međutim, američka strana je iz tih razgovora izašla razočarana, što je dovelo do dodatnih sankcija kubanskoj vladi protekle nedelje.

1/27 Vidi galeriju Marko Rubio Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Pirntscreen Youtube

Rubio: "Kuba je naučila da kupuje vreme, toga više nema"

Tokom godina, Kuba je naučila da "kupuje vreme i da nas čeka da odustanemo", rekao je Rubio.

- Ali neće moći više da nas čeka niti da kupuje vreme. Mi smo veoma ozbiljni, veoma fokusirani.

Na pitanje da li bi SAD mogle da upotrebe silu radi promene političkog sistema na Kubi, Rubio je ponovio da je diplomatsko rešenje poželjno, ali je naglasio da "predsednik uvek ima opciju da uradi ono što je potrebno da zaštiti nacionalne interese".

On je odbacio tvrdnju novinara da to zvuči kao "izgradnja države" ("nation-building"), insistirajući da se radi o rešavanju bezbednosnog rizika.

1/7 Vidi galeriju Kuba - Restrikcije i nestašice nafte u Havani Foto: YAMIL LAGE / AFP / Profimedia

Nove pretnje dolaze nakon što su SAD objavile optužnicu protiv Raula Kastra



Savezni tužioci su u sredu objavili optužnicu kojom se Raul Kastro tereti da je naredio obaranje civilnih aviona 1996. godine. Optužbe, koje su tajno podignute još u aprilu, uključuju ubistva i uništavanje aviona.

Kubanski predsednik, Migel Dijaz Kanelosudio je optužnicu kao politički potez koji ima za cilj da "opravda ludost vojne agresije protiv Kube".

Optužnica protiv Raula Kastra navela je mnoge da poveruju da Trampova administracija sledi isti obrazac kao i ranije kada je uhapšen tadašnji predsednik Venecuele Nikolas Maduro u vojnoj operaciji početkom januara.

Nikolas Maduro, koji se nalazi u pritvoru u SAD, optužen je za trgovinu drogom i negira krivicu.

1/6 Vidi galeriju Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro u lisicama doveden u njujorški sud Foto: screenshot X

Američka vojska spremna za akciju

Američka vojska je istovremeno saopštila da je nosač aviona USS Nimic i prateća flota stigla u Karipsko more istog dana kada su optužbe protiv Kastra objavljene.

Južna komanda SAD navela je da brodovi učestvuju u pomorskim vežbama sa partnerima u Latinskoj Americi koje su počele u martu. Rubio nije želeo da komentariše kako bi SAD mogle da primene optužnicu protiv Kastra, koji uskoro puni 95 godina.

Tramp je pojačao retoriku o promeni režima na Kubi nakon što je obećao "prijateljsko preuzimanje" zemlje ukoliko njeno rukovodstvo ne otvori ekonomiju za američke investicije i ne izbaci protivnike SAD.

1/4 Vidi galeriju Američki supernosač aviona "USS Nimic" Foto: APFootage / Alamy / Profimedia, EPA

Kina i Rusija stale uz Kubu

Tramp je takođe optužio Kubu da predstavlja ozbiljnu pretnju nacionalnoj bezbednosti SAD zbog svojih veza sa Kinom i Rusijom i prijateljskih odnosa sa američkim protivnicima u Latinskoj Americi.