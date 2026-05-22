Jedna žena je završila u bolnici, a druga u zatvoru.

Haos je nastao u četvrtak ujutru u školi "Kraljica apostola" u Toledu, u okviru koje radi vrtić.

Džesika Anderson (28), koja je zauzela veliki broj mesta za članove svoje porodice, je počela da psuje zbunjene roditelje koji su pokušali da sednu.

Džesika Anderson

Drugi roditelj, Krejg Mejs, rekao je za medije da je pokušao da smiri Andersonovu, ali je uspeo da izgovori samo nekoliko reči pre nego što ga je njena porodica napala.

- Dok se svađam sa Džesikom, bukvalno se ničega ne sećam, samo znam da sam dobio udarac - rekao je Mejs.

Rekao je da je pet muškaraca iz porodice Džesike Anderson skočilo sa svojih mesta i navalilo na njega.

Na snimku koji je objavljen vidi se nekoliko ljudi koji udaraju muškarca dok je ležao na zemlji, dok su drugi pokušavali da ih razdvoje.

Kada je Mejsova bivša partnerka pokušala da se umeša, Andersonova ju je navodno zgrabila za kosu i odvukla - što je zabeleženo na snimku.

Dve žene su nastavile tuču sa strane, čupajući se za kosu. Mejsova bivša partnerka je, prema snimku, izgleda udarila licem o metalnu stolicu dok ju je Anderson odgurnuo.

Žena je kasnije hospitalizovana, dok je Andersonova uhapšena i optužena za napad.