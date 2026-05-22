Slušaj vest

Tragedija, koja se dogodila prošle nedelje na atolu Vavu i smatra se najgorom ronilačkom nesrećom u istoriji te ostrvske države, odnela je živote iskusne grupe italijanskih istraživača i njihovog vodiča.

Finski tim koji je izvlačio tela sugeriše da bi uzrok tragedije mogla biti kobna greška pri izlasku iz kompleksa pećine.

Grupa italijanskih ronilaca, koju su činili profesorka morske biologije Monika Montefalkone, njena ćerka Đorđa Somakal, mladi istraživači Federiko Gualtijeri i Mjuriel Odenino, kao i njihov maldivski vodič Đanluka Benedeti, krenula je da istražuje pećine kod atola Vavu prošlog četvrtka, ali se sa tog zarona nikada nisu vratili.

1/5 Vidi galeriju Pet Italijana poginulih na Maldivima tokom ronjenja Foto: Društvene Mreže

Telo vodiča Benedetija pronađeno je istog dana u blizini ulaza u pećinu Thinvana Kandu, dok su tela preostale četvoro ronilaca locirana tek u ponedeljak, u trećoj komori pećine na dubini od oko 50 metara.

Iluzija peščanog zida



Finski profesionalni ronioci, angažovani preko organizacije Dan Evrope posvećene bezbednosti ronjenja, pronašli su stradale Italijane u slepoj pećinskoj galeriji.

- Odande nije bilo izlaza - izjavila je za italijanski list "Republika" izvršna direktorka organizacije Laura Maroni.

Prema njenim rečima, finski ronioci su utvrdili da pećina kod ostrva Alimata počinje velikom i svetlom šupljinom sa peščanim dnom. Iz nje hodnik dug skoro 30 metara i širok tri metra vodi do druge, veće i okrugle komore bez prirodnog svetla.

Između hodnika i druge komore nalazi se peščani nanos. Lako ga je preći pri ulasku u komoru, ali pri povratku taj nanos vizuelno izgleda kao zid koji skriva pravi izlazni prolaz. Levo od tog nanosa nalazi se drugi hodnik, dugačak svega nekoliko desetina metara, koji se završava "slepom ulicom".

- Tela ronilaca pronađena su upravo u tom hodniku, kao da su ga zamenili za pravi put nazad - objasnila je Maroni.

Dodala je da je na toj dubini i sa opremom koju su koristili, grupa imala veoma malo vremena.

- Govorimo o 10 minuta, možda i manje. Ako su greškom ušli u taj hodnik, povratak bi bio izuzetno težak, posebno sa ograničenom zalihom vazduha. Svest da ste na pogrešnom putu i da vam je ostalo malo vazduha, možda nakon kretanja napred-nazad, izaziva paniku. Tada disanje postaje ubrzano, a zalihe vazduha se još brže troše - objasnila je.

Operacija izvlačenja tela



Finski tim činila su tri ronioca: jedan zadužen za izvlačenje tela, drugi za bezbednosnu podršku i treći za dokumentovanje lokacije.

- Počeli smo da primećujemo tragove na dnu, kao da je bilo aktivnosti - rekao je 54-godišnji ronilac Patrik Gronkvist.

To ih je dovelo do tela u potpunom mraku.

- Tela su bila razbacana na prostoru od dva do tri metra. Tri su bila na dnu, a jedno telo je bilo na plafonu pećine.

Gronkvist je dodao da misija tehnički nije bila previše zahtevna, ali je bila veoma tužna.

- Nikada je neću zaboraviti - rekao je.

Tela su izvučena u utorak i sredu, a tim se u četvrtak vratio u pećinu kako bi uklonio opremu korišćenu u operaciji.

- Ovakve operacije uvek nose veliku odgovornost, emotivni teret i snažnu želju da se tela vrate porodicama - rekla je Maroni.

Istraga i otvorena pitanja



Vlasti na Maldivima istražuju kako je grupi bilo dozvoljeno da roni na dubini od skoro 60 metara, iako je u toj zemlji maksimalna dozvoljena dubina za turističke zarone 30 metara.

Istražitelji se nadaju da će im snimci sa GoPro kamera, koje su neki ronioci nosili, pomoći da rasvetle okolnosti nesreće.

Takođe se proverava da li su ronioci koristili lampe i konopac za vođenje, tzv. Arijadninu nit, koja je neophodna za bezbedno kretanje u podvodnim pećinama. Jedna od teorija je i da ih je u pukotinu povukla jaka struja, tzv. Venturijev efekat.

Reakcija porodica i organizatora



Suprug stradale Monike Montefalkone, Karlo Somakal, rekao je italijanskim medijima da je njegova supruga bila vrhunski ronilac sa oko 5.000 zarona i da nikada ne bi bila nepromišljena.

- Monika nikada ne bi dovela u opasnost život naše ćerke ili drugih. Nešto se dole moralo dogoditi - rekao je.

Dodao je da je i vodič Benedeti bio izuzetno pedantan.

- Proveravao je sve - boce, vremenske uslove. Nije bio neodgovoran. Mora da je bila sudbina, preduzeli su sve moguće mere opreza.

Italijanski turoperator Albatros Top Boat, koji je organizovao putovanje, negirao je da je znao za planirano ronjenje na dubini koja krši lokalne propise.