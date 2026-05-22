Indijska politika je dobila neobičnu maskotu, a to nije lotos Indijske vladajuće stranke BJP niti simbol ruke opozicione partije poznate kao Kongres.

BBC navodi da je reč je o bubašvabi, tvrdoglavoj, omraženoj i neustrašivoj, koja je nedavno postala neočekivani, ali prepoznatljivi politički simbol mladih Indijaca na internetu.

Insekt je privukao interesovanje posle kontroverznih komentara Surija Kanta, predsednika Vrhovnog suda Indije.

On je navodno uporedio nezaposlene mlade koji se okreću novinarstvu i aktivizmu sa bubašvabama i parazitima.

Kasnije je pojasnio da je mislio na ljude sa „lažnim diplomama“, a ne na indijsku omladinu.

Komentari su se masovno delili na društvenim mrežama izazivajući negodovanje, šale i duhovitu političku pobunu nazvanu Partija naroda bubašvaba (CJP).

Nije formalna politička stranka, već pretežno satirični virtuelni kolektiv.

Kriterijumi za članstvo su: nezaposlenost, lenjost, hronično korišćenje društvenih mreža i „sposobnosti profesionalnog izražavanja“.

Najpopularniji na Instagramu

Osnovao ju je Abhidžit Dipke, stručnjak za političke komunikacije i student na Univerzitetu u Bostonu.

Ideja je nastala iz šale.

Pre nego što se preselio u SAD, radio je sa strankom Aam Admi (AAP), političkom organizacijom nastalom iz antikorupcijskog pokreta i poznatom po snažnom prisustvu na društvenim mrežama.

„Mislio sam da bi svi trebalo da se okupimo, možda samo da pokrenemo platformu“, rekao je on za BBC.

CJP je za nekoliko dana prikupio desetine hiljada prijava putem Gugl formulara, zahvaljujući haštegu #MainBhiCockroach („I ja sam bubašvaba“) i podršci lidera opozicije.

Partija naroda bubašvaba (CJP) u Indiji Foto: Pritnscreen

Pokret se proširio i van interneta čemu su doprineli mladi volonteri koji su se pojavljivali obučeni kao bubašvabe na akcijama čišćenja i protestima.

Instagram profil ima više od 10 miliona pratilaca, pretekavši zvanični nalog BJP, naširoko smatrane najvećom političkom strankom na svetu po broju članova.

Njenu Instagram stranicu prati oko 8,7 miliona pratilaca.

Za pristalice, pokret predstavlja ono što je jedan ljubitelj nazvao „dahom svežeg vazduha“ u političkoj kulturi koju mnogi vide kao neprijateljsku prema različitom mišljenju.

Među pristalicama su i opozicioni političari poput Mahue Moitre i Kirti Azad, kao i viši advokat Prašant Bušan.

Kritičari, u međuvremenu, odbacuju pokret kao onlajn političko pozorište povezano sa opozicijom, ukazujući na Dipkeovu raniju povezanost sa AAP, tvrdeći da je manje spontana pobuna nego pažljivo upakovana digitalna politika.

Pokret je postao i obeležje generacijskog zamora među mnogim mladim Indijcima koji kažu da su stalno izloženi politici na mrežama, ali da se retko osećaju da su u njoj i zastupljeni.

Polovina od 1,4 milijarde Indijaca ima manje od 30 godina

Indija ima jednu od najmlađih populacija na svetu.

Polovinu od 1,4 milijarde ljudi čine mlađi od 30 godina.

Ipak, formalno političko učešće ostaje ograničeno.

Nedavno istraživanje je pokazalo da 29 odsto mladih Indijaca potpuno izbegava politički angažman, dok je samo 11 odsto u nekoj političkoj stranci.

„Ljudi su frustrirani jer osećaju da ih niko ne čuje i ne zastupa“, rekao je Dipke.

Sajt Partije naroda bubašvaba (CJP) u Indiji Foto: Ashwini Bhatia/AP

Poslednjih godina su širom Južne Azije pokrenuti protesti mladih, a koji su svrgnuli vlade u Šri Lanki, Nepalu i Bangladešu, često podstaknuti besom zbog radnih mesta i cena.

Iako Dipke odbacuje poređenja sa previranjima u Nepalu ili Šri Lanki, tvrdeći da je situacija u Indiji drugačija, ukazuje da je frustracija među mladima i dalje stvarna, ali da je izražavaju preko interneta.

„Generacija Z je odustala od tradicionalnih političkih stranaka i želi da napravi sopstveni front jezikom koji razumeju“, rekao je.

Iza šaljivih slogana kriju se prepoznatljivi politički zahtevi: odgovornost, reforma medija, transparentnost izbornog procesa i veća zastupljenost žena.

Abhidžit Dipke, Partije naroda bubašvaba (CJP) u Indiji Foto: Pritnscreen

Mnogima je izbor maskote opravdan.

Bubašvaba nije ambiciozna, već jednostavna: otporna, prilagodljiva i sposobna da preživi neprijateljske uslove sa veoma niskim očekivanjima.

Naravno, koristiti humor kako bi se predstavili politički problemi nije novina.

Od Grila u Italiji, preko Zelenskog do Trampa

Komičar Bepe Grilo je u Italiji kanalisao humor antiestablišmenta kroz Pokret pet zvezdica, dok je u Ukrajini Volodimir Zelenski prešao put od igranja izmišljenog predsednika na televiziji do realnog prvog čoveka te zemlje.

Era Donalda Trampa pokrenula je stare rasprave o tome da li je sama satira počela da se urušava pod političkom stvarnošću koja več deluje poput parodije.

Američki predsednik Donald Tramp u prvom mandatu 2020. posetio Indiju, primio ga premijer Narendra Modi Foto: AP/Alex Brandon

Kada je reč o Indiji političari su odavno prigrabili moć spektakla: od meditacije u himalajskim pećinama do promene stranaka usred scena gde se poslanici uguravaju u autobuse ili se zatvaraju u hotelima.

Onlajn kampanje se oslanjaju na pažljivo osmišljene viralne video zapise i upečatljive slogane osmišljene za maksimalan doseg.

Politički pokret sa temom insekata deluje čudno verovatno, ali to može da objasni zašto se tako brzo proširio.

Indijski premijer Narendra Modi i rusku predsednik Vladimir Putin Foto: EPA, AP

Ne zato što mladi Indijci žele drugu političku stranku, već zato što mnogi traže jezik da bi izrazili nezadovoljstvo.

„Mislim da je CJP samo početak.

„Mladi ljudi su siti trenutnog političkog sistema i više omladinskih organizacija će se javiti", kaže njen osnivač.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta u Indiji sa premijerom Narendrom Modijem dogovorili "istorijski" trgovinski sporazum Foto: RAJAT GUPTA/EPA

Drugi su, međutim, skeptičniji, jer veruju da će stranka verovatno nestati brzo kao što se i pojavila.

CJP je već učinila nešto neobično u indijskoj politici: neki mladi ljudi se sada osećaju viđeno.