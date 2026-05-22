Saudijski državni televizijski kanal Al Hadat objavio je da je postignut dogovor o nacrtu prekida vatre između SAD i Irana uz posredovanje Pakistana, koji uključuje ublažavanje sankcija, slobodu plovidbe i obustavu vojnih aktivnosti dok tenzije u Ormuskom moreuzu i dalje traju.

To prenosi izraelski sajt Vajnet njuz navodi da u nacrtu sporazuma nema bilo kakvog pominjanja nuklearnog programa ili balističkih raketa Teherana.

Al Hadat tvrdi da je dobio "konačni nacrt" mogućeg sporazuma do kojeg je došlo uz paskistansko posredovanje.

Navodi se da se u nacrtu dokumenta poziva na prekid vojnih operacija i "medijskog ratovanja", poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Irana, nemešanje u njegove unutrašnje poslove i slobodu plovidbe u Persijskom zalivu, Ormuskom moreuzu i Omanskom zalivu.

Nacrt takođe navodno poziva na zajednički mehanizam za praćenje i rešavanje sporova, sa razgovorima o nerešenim pitanjima koji bi trebalo da počnu u roku od sedam dana.

Sankcije bi postepeno bile ukinute u zamenu ukoliko se Iran bude pridržavao uslova sporazuma.

Pakistanski izvor kazao je za Al Džaziru da su Vašington i Teheran i dalje odlučni da pooštre zahteve u vezi sa uranijumom i Ormuskim moreuzom, dok Islamabad ostaje optimističan u pogledu postizanja postepenog razumevanja između dveju strana.

Američki državni sekretar Marko Rubio jei nakon sastanka sa ministrima spoljnih poslova zemalja NATO u Švedskoj rekao je da je postignut "neki blagi napredak" u vezi s Iranom.

Informacije saudijske televizije stigle su u trenutku dok Iran vodi odvojene razgovore s Omanom o zajedničkom naplaćivanju naknada brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz, uprkos upozorenjima SAD državama regiona da ne sarađuju sa zahtevom Teherana za plaćanje korišćenja kritičnog plovnog puta.

Moreuz je suštinski blokiran od početka američkih i izraelskih udara na Iran krajem februara, što je poremetilo međunarodni pomorski saobraćaj i povećalo cene gasa i nafte.

Iran je navodno razgovarao o naplaćivanju naknada brodovima ne samo za prolaz kroz moreuz, već i za usluge koje se pružaju brodovima na tom području.

Oman je u početku odbacio ideju zajedničkog "vlasništva" nad moreuzom s Iranom, ali sada pregovara o tome koji deo prihoda bi mogao da dobije ako plan dobije na zamahu.

Oman je dugogodišnji posrednik između Vašingtona i Teherana i Iranu da je spreman da iskoristi uticaj koji ima na zemlje Persijskog zaliva i SAD kako bi promovisao predlog pošto je prepoznao njegove potencijalne ekonomske koristi.

Američki predsednik Donald Tramp je više puta odbacio mogućnost iranskih "putarina" u Ormuskom moreuzu.

- Želimo da bude otvoreno, želimo da bude besplatno. Ne želimo "putarine". To je međunarodni plovni put - ponovio je danas šef Bele kuće.

Šef Stejt departmenta Rubio je takođe rekao da bi takav potez bio neprihvatljiv i da bi mogao da onemogući diplomatski dogovor.

Anvar Gargaš, diplomatski savetnik predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), upozorio je da bi još jedna runda sukoba između SAD i Irana dodatno zakomplikovala situaciju u regionu.

On je kazao je da svako političko rešenje mora da se bavi osnovnim problemima bez stvaranja novih budućih komplikacija.