Filmska krađa skupocenih vina iz luksuznog restorana u američkoj državi Virdžiniji ponovo je dospela u centar pažnje javnosti, a američki mediji kao jednog od glavnih osumnjičenih označavaju srpskog državljanina Nikola Krndija. Prema navodima istrage, on je zajedno sa Britankom Natali Rej navodno izveo detaljno isplaniranu pljačku vrednu desetine hiljada dolara.

Kako prenose američki mediji, njih dvoje su se predstavili kao bogati klijenti zainteresovani za organizaciju ekskluzivne večere za imućne goste, zbog čega su dobili privatni obilazak vinskog podruma jednog luksuznog restorana u dolini Šenandoa. Međutim, ubrzo nakon obilaska otkriveno je da su nestale dve izuzetno vredne boce vina.

O ovom slučaju za Kurir televiziju govorio je glumac Dejan Jelača, koji kaže da cela priča zvuči kao scenario za holivudski film.

- Kad pomislite da ste videli sve, iznenadi vas još nešto. Ovo je zaista jedna filmska priča i mislim da scenaristi sada imaju pune ruke posla. Način na koji je sve izvedeno, kako je planirano i ko su ti ljudi, sve deluje kao krimi komedija - rekao je Jelača.

Predstavili se kao moćni, bogati ljudi

Prema njegovim rečima, akcija je bila pažljivo organizovana.

- Muškarac i žena su došli u restoran predstavljajući se kao moćni i bogati ljudi koji žele da organizuju specijalnu večeru za biznismene. Dobili su privatnu turu kroz vinski podrum, a onda je usledila krađa.

Taj muškarac je nosio periku i dugačak kaput sa dubokim unutrašnjim džepovima namenjenim upravo za flaše vina. Sve je izvedeno veoma brzo - ispričao je Jelača.

Nakon što je krađa otkrivena, osoblje restorana pokušalo je da ih zaustavi.

- Konobar je pojurio za njima. Žena je uhvaćena posle nekog vremena, dok je muškarac uspeo da pobegne automobilom. Prema navodima istrage, već narednog dana odleteo je iz Njujorka za Beč - naveo je Jelača.

Britanka uhapšena, Srbin i dalje u bekstvu

Britanka Natali Rej kasnije je uhapšena, priznala je krivicu i osuđena na godinu dana zatvora, dok je Krndija i dalje u bekstvu.

Posebnu misteriju izazvao je najnoviji obrt u slučaju, anonimno vraćanje dve najskuplje boce vina.

- Ukupna vrednost ukradenih vina bila je veća od 43.000 dolara. Neko ih je anonimno vratio policiji, a policija restoranu. Sada se postavlja pitanje ko ih je vratio i gde su te boce bile sve vreme - rekao je Jelača.

Vlasnici restorana navodno veruju da su boce autentične, ali ističu da više ne mogu da garantuju njihovu tržišnu vrednost jer nije poznato kako su čuvane nakon krađe.