Slušaj vest

Najmanje četiri osobe su poginule, a 35 dece je ranjeno u noćašnjem ukrajinskom napadu dronom na đački dom u Luganskoj oblasti, koja je pod ruskom kontrolom, saopštili su danas ruski zvaničnici. Napad se dogodio u gradu Starobilsku na istoku Ukrajine, prenosi Rojters.

Pogođen đački dom u Luganskoj oblasti. Poginulo četvoro, ranjeno 35 dece. Foto: Printksrin

Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi ove navode, a iz Ukrajineza sada nema zvaničnog komentara. Luganskje jedna od četiri ukrajinske oblasti koje je Rusija anektirala 2022. godine, što Kijev i veći deo međunarodne zajednice smatraju ilegalnim prisvajanjem teritorije.

Ruska poverenica za ljudska prava Jana Lantratova izjavila je da je u domu Starobilskog koledža, koji radi u okviru Luganskog pedagoškog univerziteta, u trenutku napada spavalo 86 tinejdžera uzrasta od 14 do 18 godina.

- Oružane snage Ukrajine izvele su ciljani napad na decu koja su spavala - navela je Lantratova u saopštenju.

Leonid Pasečnik, lider Luganske oblasti kojeg je postavila Moskva, rekao je da su dve osobe izvučene ispod ruševina i da spasilački timovi i dalje tragaju za decom koja su ostala zarobljena pod ruševinama zgrade.

Na fotografijama i snimcima koje su objavile ruske vlasti vide se spasioci kako na nosilima iznose jednog muškarca iz ruševina. Prikazane su teško oštećene zgrade, od kojih jedna deluje delimično urušeno, kao i požari koji i dalje gore na mestu napada.

(Kurir.rs/Reuters/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaAMERIČKI OBAVEŠTAJCI TVRDE: Ukrajina povratila 400 km2 teritorije, Kijev upotrebio MOĆNU TAKTIKU, Rusima zadat DVOSTRUKI UDARAC, vraćeni na perod Hladnog rata!
ukrajinska vojska
PlanetaHITNO ZATVOREN AUTOPUT KA MOSKVI! Odjeknulo 20 eksplozija, izveden veliki napad u Jaroslavskoj oblasti! Rafinerije gađane više od 150 puta! (FOTO/VIDEO)
Screenshot 2026-05-17 074310.png
PlanetaBRITANAC NA PUTINOVOJ STRANI, PRIDRUŽIO SE RUSKIM TRUPAMA U DONBASU! "Nisam izdajnik, u ruskoj vojsci služi više Britanaca nego što možete da zamislite" (VIDEO)
Ben Stimson
Planeta"UBILI SMO DESETINE RUSA": Ukrajina napala kamp za obuku pilota dronova i sedište ruske službe bezbednosti!
fsb.jpg