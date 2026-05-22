Najmanje četiri osobe su poginule, a 35 dece je ranjeno u noćašnjem ukrajinskom napadu dronom na đački dom u Luganskoj oblasti, koja je pod ruskom kontrolom, saopštili su danas ruski zvaničnici. Napad se dogodio u gradu Starobilsku na istoku Ukrajine, prenosi Rojters.

Pogođen đački dom u Luganskoj oblasti. Poginulo četvoro, ranjeno 35 dece. Foto: Printksrin

Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi ove navode, a iz Ukrajineza sada nema zvaničnog komentara. Luganskje jedna od četiri ukrajinske oblasti koje je Rusija anektirala 2022. godine, što Kijev i veći deo međunarodne zajednice smatraju ilegalnim prisvajanjem teritorije.

Ruska poverenica za ljudska prava Jana Lantratova izjavila je da je u domu Starobilskog koledža, koji radi u okviru Luganskog pedagoškog univerziteta, u trenutku napada spavalo 86 tinejdžera uzrasta od 14 do 18 godina.

- Oružane snage Ukrajine izvele su ciljani napad na decu koja su spavala - navela je Lantratova u saopštenju.

Leonid Pasečnik, lider Luganske oblasti kojeg je postavila Moskva, rekao je da su dve osobe izvučene ispod ruševina i da spasilački timovi i dalje tragaju za decom koja su ostala zarobljena pod ruševinama zgrade.