Slušaj vest

Dramatični snimak sa sigurnosne kamere prikazuje ženu kako opušteno ulazi u uzani lift, a onda iz njene torbe počinje da bukti vatra i da kulja dim.

Upravo kada su se vrata zatvorila, prenosiva baterija se iznenada zapalila, primoravši ženu da u panici baci torbu na pod. Plamen je počeo da se širi po tesnom liftu, dok je gusti zagušljivi dim ispunio skučeni prostor.

Žena je očajnički pritiskala dugmad na panelu kroz sve gušći dim. Više puta je lupala po vratima i prekrivala lice dok je zastrašujući požar nastavljao da se širi, čak je mahala rukama u uzaludnom pokušaju da obuzda vatru.

Baš kada je dim počeo potpuno da ispunjava lift i zaklanja snimak kamere, vrata su se čudesno otvorila i žena je uspela da pobegne na sigurno. U incidentu nije povređena. Vraćala se u svoj stan u višespratnici u ruskom gradu Surgutu.

1/6 Vidi galeriju Požar u liftu, zapalila se prenosiva baterija, žena jedva pobegla Foto: X/Printscreen

Gradske hitne službe saopštile su da nisu bile pozvane na lice mesta.

- Sve se dobro završilo - rekao je jedan izvor.

- Kontaktirali smo upravnika zgrade i izgleda da ženi nije bila potrebna pomoć.

Ovaj incident ukazuje na opasnosti koje predstavljaju prenosive baterije - eksplozije mogu da se dogode u svakom trenutku. Ranije ove godine jedan muškarac jedva je izvukao živu glavu nakon što mu je prenosiva baterija iznenada eksplodirala u džepu i zapalila odeću.

Užasni incident dogodio se u podzemnom metrou u Kini kada se punjač zapalio u jakni jednog putnika dok je silazio pokretnim stepenicama.

Prestravljeni putnici su se razbežali dok je muškarac trčao kroz železničku stanicu Šangaj Zapad, dok mu je vatra "gutala" odeću. Na dramatičnim snimcima se moglo videti kako putnik panično trči, što je navelo i ostale ljude na liniji metroa 15 da beže u strahu.

Nekoliko trenutaka kasnije, drugi snimak prikazuje stanicu ispunjenu gustim crnim dimom, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen. Svedoci kažu da je požar izbio bez upozorenja.

- Bili smo šokirani kada smo videli čoveka kako trči sa plamenom na jakni. Ljudi su počeli da vrište i odmah smo obavestili osoblje stanice - rekao je jedan očevidac.

- Svi su se sklonili dok je trčao ka pokretnim stepenicama. Srećom, ostao je nepovređen i požar je brzo ugašen.

Čudom, nije bilo ozbiljno povređenih. Zvaničnici su kasnije potvrdili da je prenosiva baterija kupljena tek prošlog meseca. Takođe je posedovala obavezni kineski 3C bezbednosni sertifikat i nije bila u upotrebi u trenutku eksplozije.