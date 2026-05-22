Mađarski ministar ekonomije i energetike Ištvan Kapitanji saopštio je danas da je, prema dostupnim informacijama, u postrojenju Olefin-1 kompanije MOL u Tisaujvarošu došlo do eksplozije kompresora tokom faze ponovnog pokretanja postrojenja, dok je požar u fabrici lokalizovan.

Kapitanji je tokom posete fabrici MOL-a u Tisaujvarošu naveo da je u nesreći jedna osoba poginula, dok je jedna teže povređena, a sedam lakše, preneo je Index.hu.

- Mobilna laboratorija za slučajeve vanrednih situacija stigla je na lice mesta i vrši merenja. Za sada nisu izmerene koncentracije opasnih materija iznad granične vrednosti - rekao je Kapitanji.

Prema njegovim rečima, vojna bolnica takođe je spremna da primi povređene iz Tisaujvaroša.

U postrojenju mađarske naftne kompanije MOL danas je došlo do eksplozije u kojoj je više osoba teško povređeno, a jedna je smrtno stradala, navodi se u saopštenju kompanije.

- Došlo je do eksplozije tokom ponovnog pokretanja postrojenja Olefin 1 na lokaciji MOL Petrohemija u Tisaujvarošu. Požar je lokalizovan, a intervencija je trenutno u toku. Incident je rezultirao sa nekoliko teško povređenih i jednim smrtnih ishodom. Stručnjaci istražuju okolnosti nesreće - saopšteno je iz kompanije za portal 444.

Gradonačelnik Tisaujvaroša Đerđ Filep izjavio je da za sada nisu potrebne mere javne zaštite i da će javnost biti redovno obaveštavana o razvoju situacije, dok je Direkcija za upravljanje katastrofama županije Boršod-Abauj-Zemplen saopštila da stanovništvo u okolini nije ugroženo, prenosi "Mađar nemzet".

Portparol Nacionalne službe hitne pomoći Pal Đerfi rekao je za MTI da su ekipe hitne pomoći reagovale po protokolu za masovne nesreće, te da su na teren upućena tri spasilačka helikoptera i brojne spasilačke i medicinske jedinice.

MOL Petrohemija je hemijski centar grupe koji proizvodi etilen i propilen iz nafte i dizel ulja, koji se dalje prerađuju u polietilen različitih gustina i polipropilen.

Polietilen je najrasprostranjenija vrsta plastike, dok polipropilen ima široku primenu u industriji pakovanja, tekstila, kancelarijskog materijala, kao i u proizvodnji automobilske i laboratorijske opreme.