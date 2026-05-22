Juče su "očistili" pećinu od svih tragova ljudskog prisustva i ponudili da izrade mapu kako bi sprečili dalje tragedije poput one koja je prošlog četvrtka odnela živote petoro ronilaca.

Pet Italijana poginulih na Maldivima tokom ronjenja

Finski tim je snimao na zahtev maldivske policije i predao sav prikupljeni materijal. U Italiji, Rimsko tužilaštvo, koje je pokrenulo slučaj ubistva iz nehata, pokušaće da razjasni okolnosti i odgovornosti putem obdukcija zakazanih za sledeću nedelju i analize opreme, uključujući odela za ronjenje, rezervoare, GoPro kamere, baterijske lampe, računara i mobilnih telefona.

Biće ispitani i šefovi odeljenja Univerziteta u Đenovi gde je profesorka Montefalkone predavala. Italijanski mediji su pokušali da rekonstruišu šta se tačno dogodilo.

Pećina

Slika onoga što se dogodilo tog četvrtka sada je jasna istražiteljima. Petorica ronilaca su dobrovoljno ušla u podvodnu pećinu: ulaz je veliki i jasno vidljiv. I nisu bili usisani: u pećini, kako je izvestio spasilac Sami Pakarinen, "postoji plimna struja, ali je veoma slaba; nemoguće je da ih je usisala".

Ušli su u prvu, veoma veliku komoru, a zatim u hodnik dug 30 metara, koji, prema rečima ronilaca koji su kroz nju prošli, nema linearno dno već formira neku vrstu slova "S" i zatim se spušta u drugu komoru. Nakon što su ušli, ronioci su se okrenuli da se vrate.

Optička iluzija

Tada su se izgubili. Ronioci koji su pregledali pećinu izveštavaju da izlazna ruta, kojom su morali da se vrate, nije jasno vidljiva: struje pomeraju pesak na dnu i uzrokuju njegovo nagomilavanje upravo na tom mestu, gde se hodnik uzdiže zbog razlike u nivou, stvarajući varljivu perspektivu - ulaz deluje zatvoreno.

Levo od njega nalazi se još jedan lako dostupan tunel, otprilike iste širine kao i drugi, gde nema razlike u nivou ili nagomilavanja sedimenta. Deluje otvoreno, ali ne vodi nikuda. Upravo na kraju tog ćorsokaka u ponedeljak su pronađena tela četiri ronilaca. Niko nije bio zapleten, zarobljen ili povređen. Ostali su bez vazduha, i preminuli na jeziv način.

Oprema

Ovo je ključna tačka koju će istražitelji morati da istraže. Verovatno su ronioci imali baterijske lampe koje su bile na brodu "Vojvoda od Jorka", ali ne i na drugom plovilu "Arijadnina nit".Finski spasioci su pronašli komade konopca i užeta, verovatno ostavljene od strane maldivskih ronilaca koji su obustavili ronjenje nakon smrti jednog od njih.

Rezervoari vazduha

Na brodu "Vojvoda od Jorka", potvrđuje Orijeta Stela, advokatica kompanije "Albatros Top Boat" koja je upravljala brodom, postojali su samo rezervoari za vazduh od 11 ili 13 litara za rekreativno ronjenje. Ne i "Trimiks", rezervoari za ronjenje na dubinama preko 60 metara, koji sadrže mešavinu kiseonika, azota i helijuma, koja smanjuje narkozu na dubini.

Sa konvencionalnim rezervoarima, možete ostati pod vodom na tim dubinama samo nekoliko minuta, najviše 10. Veoma malo za petoro ronilaca.

- Svakako im je trebalo nekoliko minuta da se spuste do pećine, jer je ulaz na 50-55 metara - objašnjava Laura Maroni, izvršna direktorka DAN Europe, koja je organizovala spasavanje.

- Izgubili su se, i to je bilo kobno. Nažalost, postoji mnogo sličnih slučajeva u istoriji podvodnih istraživanja.

Dozvole i sertifikati

Profesorka Montefalkone je imao dozvolu za sprovođenje naučnih istraživanja do 50 metara dubine. Međutim, odobreni spisak istraživača ne uključuje ime njene ćerke Đorđe niti ime kapetana broda, Benedetija.

Štaviše, Univerzitet u Đenovi je izjavio da ta vrsta zarona i prodor u tu pećinu nisu bili predviđeni planom istraživanja. Advokat Stela tvrdi da "nijedan od petoro ronilaca nije imao posebne sertifikate za prodor u pećinu".