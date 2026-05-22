Dokumenti su se pojavili na sajtu američkog Ministarstva rata neposredno pre 8 časova po istočnoameričkom vremenu, a među njima se nalazi i uznemirujući audio-snimak posade misije Apolo 12, koja je prijavila misteriozne objekte tokom boravka u svemiru.

Tramp objavio fajlove o aktivnostima NLO koji su decenijama čuvani u tajnosti

Objavljeni materijal uključuje izveštaje o užarenim narandžastim kuglama koje su okružile vojni helikopter, misterioznim "vatrenim loptama" koje su pokrenule potragu za česticama u vazduhu u Novom Meksiku, kao i obaveštajne dokumente o neidentifikovanim vazdušnim fenomenima u blizini sovjetskog poligona za testiranje oružja.

Nova serija objava takođe sadrži dugo očekivanu kolekciju od 46 vojnih UAP video-snimaka koje su poslanici prošlog meseca tražili od ministra rata Pita Hegseta.

Na snimcima se vide NLO objekti u obliku "Tik Taka" koje je pratila američka obalska straža, svetleće sfere koje jure kroz oblake iznad Avganistana, neidentifikovani podvodni objekti koji izranjaju iz okeana, kao i više brzih UAP objekata koji okružuju vojne avione iznad Persijskog zaliva, Istočnog kineskog mora i zabranjenog dela američkog vazdušnog prostora.

Jedan od najeksplozivnijih navoda odnosi se na slučaj u kojem je američki lovac F-16 navodno oborio UAP iznad jezera Huron raketom AIM-9X u februaru 2023. godine, dok drugi izveštaj opisuje objekte nalik kuglama koji su se pojavljivali u blizini borbenih aviona tokom operacija na Bliskom istoku.