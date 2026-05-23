Bivši premijer Francuske i sadašnji lider stranke Renesansa Gabrijel Atal saopštio je danas da će biti kandidat za predsedničke izbore 2027. godine, preneli su francuski mediji.

- Da, odlučio sam da se kandidujem za predsednika Republike - rekao je 37-godišnji poslanik i dodao da se zalaže za individualno i kolektivno uzdizanje u Francuskoj.

- Strastveno sam zaljubljen u Francusku, volim njenu istoriju, njenu kulturu, njenu poljoprivredu, njene pejzaže, njene genije - rekao je Atal koji će održati miting u Parizu 30. maja.

Gabrijel Atal

Član levice, Gabrijel Atal duguje svoj politički uspon centristi Emanuelu Makronu, šefu države od 2017. godine, pošto je uzastopno obavljao funkcije ministra javnih računa, portparola vlade i ministra obrazovanja i omladine.

Imenovan za najmlađeg premijera Pete republike 9. januara 2024. godine, u 34. godini, nije bio obavešten o raspuštanju parlamenta koje je Makron najavio u junu te iste godine.

Poraz predsedničkog tabora naveo ga je da početkom septembra 2024. godine prepusti svoju poziciju premijera Mišelu Barnijeu.

Generalni sekretar Renesanse od decembra 2024. godine, Atal se potom distancirao od sve nepopularnijeg šefa države i krenuo svojim političkim putem.

Mišel Barnije

Atal, autor knjige objavljene u martu "En homme libre" (Kao slobodan čovek), poslednjih nedelja mnogo putovao po zemlji, deleći neke ideje iz svoje buduće platforme, koja posebno uključuje reformu društvenog sistema uspostavljenog posle Drugog svetskog rata.

Pored Atala, za sada su kandidature najavili i bivši premijer Eduar Filip, lider centrističke stranke Horizonti i Bruno Retajo, kojeg su imenovali članovi njegove desničarske stranke Republikanci.