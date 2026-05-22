To je saopštio danas portparol stalnog ruskog predstavnika pri UN Jevgenij Uspenski.

Uspenski je rekao novinarima da je to bio nameran napad na zgradu škole i internat.

Ukrajinska vojska je tokom noći izvela ciljani napad sa četiri bespilotne letelice na obrazovni centar i internat u mestu Starobeljsk u LNR, saopštio je ranije danas Istražni komitet Rusije.

Četiri osobe su poginule, a spasioci tragaju za ostalima koji su ispod ruševina.

Ruski ombudsman za prava dece Marija Lavova-Belova saopštila je da je 39 dece povređeno, a osam hospitalizovano, kao i da je troje dece u teškom stanju.

Dodala je da postoji mogućnost da je 18 dece ispod ruševina.

