Rusija je zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nakon ukrajinskog napada na školu i internat u Starobeljsku u samoproglašenoj Luganskoj Narodnoj Republici (LNR).
RUSI TRAŽE HITNU SEDNICU SAVETA BEZBEDNOSTI: Pobesneli su zbog Ukrajinaca, deca i dalje zatrpana ispod ruševina?
To je saopštio danas portparol stalnog ruskog predstavnika pri UN Jevgenij Uspenski.
Uspenski je rekao novinarima da je to bio nameran napad na zgradu škole i internat.
Ukrajinska vojska je tokom noći izvela ciljani napad sa četiri bespilotne letelice na obrazovni centar i internat u mestu Starobeljsk u LNR, saopštio je ranije danas Istražni komitet Rusije.
Četiri osobe su poginule, a spasioci tragaju za ostalima koji su ispod ruševina.
Ruski ombudsman za prava dece Marija Lavova-Belova saopštila je da je 39 dece povređeno, a osam hospitalizovano, kao i da je troje dece u teškom stanju.
Dodala je da postoji mogućnost da je 18 dece ispod ruševina.
